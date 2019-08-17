262 Towers'da yeni gelişme

Ara İş insanı Muhammed El Kattan, İzmit'te 50 milyon lira yatırım yaparak arazi aldı. Symbol AVM karşısında yer alan arazide 2 kule ve bir büyük binadan oluşan 262 Towers projesini inşa etmeye başlayan Al Kattan, bir süre sonra Türk ortağı Burçin Şahin ile yollarını ayırdı. Daha sonra Öztürk grupla ortaklık yapan Al Kattan, yeni ortakları ile de projeyi yürütemedi.
TÜRKLERLE ÇALIŞMAYACAK
Kattan'ın ortakları ile anlaşamamasının ardından proje durdu. İş insanı Muhammed Al Kattan, Öztürk gruptan sonra Türklerle işini bitirdi. Bir süre önce kentimizde Lamar Lounge isimli bir kafe açan oğlu Abdullah Al Kattan’ı projenin başına koydu. 262 Towers’ı artık Abdullah Al Kattan inşa edecek. Projenin başında olan Al Kattan satış ofisinde bütün detaylarla ilgileniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz