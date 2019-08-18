Hasta servisi suların içinde kaldı

HASTA SERVİSİ SULARIN İÇİNDE KALDI
Gebze'de Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde, özel hastaneye ait servis minibüsü, yağmurun ardından biriken suların içinde kaldı. 3 diyaliz hastası ve 1 hemşirenin içinde olduğu servisin su birikintisinde kaldığını görenler, yardıma koştu. Çevrede bulunan fabrikaya ait iş makinesi getirilerek, minibüse yanaştırıldı. Minibüsün arka kapıları açılırken, içindekiler, kepçeye alındı. Araçta bulunanlar, sularla kaplanan bölgeden uzaklaştırılırken, hemşire ve hastalar, başka araçla gidecekleri hastaneye götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz