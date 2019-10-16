Olay İzmit'te Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.T. (44), 3 ay önce boşandığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe Acar'ı takip etmeye başladı. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine giren kadının arkasından içeri girerek vatandaşların arasında silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını hayata döndüremedi. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayşe Acar'ın yeni evinin doğalgazını açtırmak için orada olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
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İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
İzmit'te 3 ay önce boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) takip eden K.T. (44), silahla vurarak öldürdü.
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Yorumlar
(2 )
Murat - Allah belanı versin! Kendi kafana niye sikmadin? Böyle düşünen beyinsizler kendi kafanıza sıkın çocukları annesiz bırakmayın çünkü sizin gibilerin bu toplumda yeri yok!
Musty - Idam böyle canilere şart oldu.
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