KTO Başkanı Öztürk: Devletimizin aldığı kararın arkasındayız!

Körfez Ticaret Odası (KTO) bugün ilçe binasında Barış Pınarı Harekâtı’nı desteklemek amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın toplantısı düzenledi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 81 ilde eş zamanlı organize edilen toplantıda konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk; “Devletimizin 9 Ekim’de Suriye sınırında, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı tüm iş dünyası olarak destekliyoruz” dedi.

Körfez Ticaret Odası ilçe binasında yapılan açıklamaya; Kocaeli Ticaret İl Müdürü, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve KTO üyeleri, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Körfez Şoförler Odası, Körfez Seyyar Pazarcılar Odası, Körfez Konseyi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Lastik İş Sendikası, Hizmet İş Sendikası, Eğitim İş Sendikası, Türk-Eğitim Sen, Eğitim Birliği Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Kocaeli Tüm Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, Belediye-İş Sendikası, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri Sendikası, Körfez Hemşehri Dernekleri ve muhtarlar katıldı.

“AMAÇ TERÖR KORİDORUNU YOK ETMEK”

20’den fazla oda temsilcisinin katıldığı toplantıda ortak açıklama metnini okuyan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk; “81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır.Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır” dedi.

“HAREKAT MEŞRUDUR”

Harekâtın yasal ve meşru müdafaa çerçevesinde haklı olarak gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Öztürk; “ Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir.Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz.Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan meşru hakkını kullanmıştır” dedi.

“SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ”

Açıklamalarının devamında Suriye halkının toprak bütünlüğünün korunmasını ifade eden Öztürk; “Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZ ÖRGÜTLERE ENİYİ CEVABI VERDİ”

Halka zulüm yapan terör örgütlerine karşı yapılan mücadelenin gerekliliğini belirten Öztürk; “Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir.Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır.Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir” dedi.

“TARAFIMIZ HUZURDUR KARDEŞLİKTİR”

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının da haklılığına dikkat çeken Öztürk; “Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik.Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi.Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk.Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü.Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız.Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir” şeklinde konuştu.

“HAREKAT HERKES TARAFINDAN DESTEKLENMELİDİR”

İş dünyası olarak harekatı desteklemekten gurur duyduklarını ifade eden Öztürk; “Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır.Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir.Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz” diyerek herkese seslendi.

“GÜN SESSİZ KALMA GÜNÜ DEĞİL”

Son olarak sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden KTO Başkanı Öztürk; “Şunu da herkesin bilmesini istiyoruz.Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir.Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir.Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür.Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir.Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez.Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez” dedi.

“ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN”

Tüm dualarının Mehmetçik’ten yana olduğunu belirten Öztürk; “Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun” diyerek açıklamalarını tamamladı.