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İşten atılan Efe basın açıklaması yapacak

Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe bugün İzmit Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle disipline verilen, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Efe’nin İzmit Belediyesi’ndeki işine son vermişti. İbrahim Efe bugün İzmit Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı. Efe’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şahsıma karşı asılsız ithamlar ve kamuoyuna karşı itibarsızlaştırma çalışması ile kent gündemi ne yazık ki gereksiz bir şekilde meşgul edilmiş , halkımız asılsız haberlerle bilgi kirliliğine sürüklenmiştir. Bu nedenle halkımızı bilgilendirmek adına; Bugün saat 17:00’da Belsa plaza önünde basın açıklamamız olacaktır.”

Dün 12:29 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(6)
06

Suadiye - İzmiti yöneten chp mason tarzı yapılanmalarla şehrin içine yerleşip eli belinde tespih sallayarak milleti ürkütecegini sanan çetelerin imha oldugunu görünce partinin ismini değiştirmeye çalışacak veya parti binasını gasilhane yapacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 21:57
05

Thuruman - Buda biryerlere hazırlanıyor herhalde kendi işini önemsemeyen cevresini önemsermi ciddiye alıp gündemi meşgul etmeyin bunu destekleyenler ii düşünsün işe gitmemiş senin verdiğin parayla maaş almış biraz kafanız basıyosa anlıyosunuz dimi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 20:53
04

Suadiye - 7 aydır chp nin izmittte ne yaptıgını söyleyin aldıkları maaşı hakeden belediye personeli listesimi var yapılan işleri bir yazsanıza chp adım atmaz ama yedigi ne hikmetse helal

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 17:44
03

Izmit - Çok merak ediyoruz çalışmadan nasıl maaş alınırı mı anlatacaksın. Bizede tiyo olur çalış çalış nereye kadar. Hak yeme dersleri verecek arkadaş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 15:10
02

Babacan - Basın açıklamasında hak etmediğin maaşı nasıl aldığınızı açıklayacaksın her kez menfaat peşinde hak etmeden maaş almaya devam etsen Fatma kaplandan övgüyle söz ederdin

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 13:33
01

Kemal - ülkede adalet denilen kavram uygulansa senin basın açıklaması yapmana izin verilmeyip şu ana kadar çoktan görevden alınıp hakkında soruşturma başlatılmıs olması lazım ama o kavram uygulanmıyor malesef

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 12:59
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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