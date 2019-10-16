İşten atılan Efe basın açıklaması yapacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle disipline verilen, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Efe’nin İzmit Belediyesi’ndeki işine son vermişti. İbrahim Efe bugün İzmit Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı. Efe’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şahsıma karşı asılsız ithamlar ve kamuoyuna karşı itibarsızlaştırma çalışması ile kent gündemi ne yazık ki gereksiz bir şekilde meşgul edilmiş , halkımız asılsız haberlerle bilgi kirliliğine sürüklenmiştir. Bu nedenle halkımızı bilgilendirmek adına; Bugün saat 17:00’da Belsa plaza önünde basın açıklamamız olacaktır.”