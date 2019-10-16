Derince’de Bülent Baturman imzaladı

Son maçında Payasspor ile 1-1 berabere kaldı ve teknik adam teknik adam Talip Yeşilturt ile yollar ayrılmıştı. Derince yönetiminin gündeminde Kocaelispor’un eski futbolcularından ve teknik adamlarından Bülent Baturman da vardı. Baturman ile temasa geçen Sarı Lacivertli yöneticiler her konuda anlaştı.

TESİSLERDE BİR ARAYA GELDİLER

Yeni takımı ilk antrenmanına çıkan Bülent Baturman futbolcularla tanıştı. Öte yandan Derince ekibinde kondisyonerlik görevi yapan Necip Koçal, Bülent Baturman ile hem Kocaelispor’da hem de Kocaeli Birlikspor’da (Körfezspor) birlikte çalışmışlardı. Böylece Baturman ve Koçal üçüncü bir takımın başarısı için ter dökerken, takımın kaleci antrenörü yine ekipten Rüstem İsmailoğlu oldu. Baturman’ın yardımcı teknik adamlığını da İlhan Karabulut yapacak.