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Derince’de Bülent Baturman imzaladı

Son maçında Payasspor ile 1-1 berabere kaldı ve teknik adam teknik adam Talip Yeşilturt ile yollar ayrılmıştı.

Ahmet AKAY
Ahmet AKAY Tüm Haberleri
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Son maçında Payasspor ile 1-1 berabere kaldı ve teknik adam teknik adam Talip Yeşilturt ile yollar ayrılmıştı. Derince yönetiminin gündeminde Kocaelispor’un eski futbolcularından ve teknik adamlarından Bülent Baturman da vardı. Baturman ile temasa geçen Sarı Lacivertli yöneticiler her konuda anlaştı.

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Yeni takımı ilk antrenmanına çıkan Bülent Baturman futbolcularla tanıştı. Öte yandan Derince ekibinde kondisyonerlik görevi yapan Necip Koçal, Bülent Baturman ile hem Kocaelispor’da hem de Kocaeli Birlikspor’da (Körfezspor) birlikte çalışmışlardı. Böylece Baturman ve Koçal üçüncü bir takımın başarısı için ter dökerken, takımın kaleci antrenörü yine ekipten Rüstem İsmailoğlu oldu. Baturman’ın yardımcı teknik adamlığını da İlhan Karabulut yapacak.

Dün 12:44 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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Yorumlar

(1)
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Firat - Ne çabuk sattınız talibi..e talip bey satanı satarlar burasi bit pazari

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 16 Ekim 14:05

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