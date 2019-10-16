Ellibeş: Mobbing uygulamaya devam ederseniz hayırlı olmaz

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, kent, ülke gündemi ve kongre süreci ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Ellibeş il binasında yaptığı açıklamada, “Herkesin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilan ettiği gibi bu operasyonun amaçları belli. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak öncelikli amaç. Son günlerde görüyorsunuz, sivil insanları hedef alan atışlar var. Onlarca sivil vatandaşımız şehit oldu. Bu da açık ve net gösteriyor ki terör örgütleri ne kadar acımasız ve insafsız. Ayrıca bölgedeki bütün teröristleri etkisiz hale getirmek bir diğer amaç. Bilinen ve bilinmeyen tüm teröristlerden bölgenin temizlenmesi için Türk ordusu mücadele ediyor. Ben silahlı kuvvetlerimize ve tüm unsurlarımıza başarılar diliyorum. Operasyonun bir başka hedefi de Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Diğer devletlerin samimiyetsizliği net olarak ortaya çıkıyor. Bizim kuzeyimizde bir terör devleti, ayrıca Suriye’yi parçalamaya çalışıyorlar. Bir başka husus, 3.6 milyon Suriyeli mülteci misafirimiz var. Bu insanlarımız güvenli bölge olarak konuşlandırılacak olan alana yerleştirilmeli” dedi.

“KORO HALİNDE KARŞI ÇIKMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDELER”

“Karşı çıkmanın gayreti içerisindeler” diyen Ellibeş, “Nerden bakarsanız bakın tamamen insanı bir karar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ortaya bir irade koyduk. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında süreç başladı. Türkiye ile ilgili farklı algı operasyonları da yürütülmüyor değil. Sınır güvenliğini sağlayıp, teröristleri temizleyip, terör tehdidinden bu bölgeyi kurtarmak ve bunu yaparken de BM sözleşmesinin 51’inci maddesi ve Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda orada olduğumuzu herkes biliyor. Koro halinde karşı çıkmanın gayreti içerisindeler. Biz bu yolda kararlı yürüyeceğimizi sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ ÖRNEK TEŞKİLAT”

Çalışmaları hakkında bilgi veren Ellibeş, “Partiyi ben dört buçuk ay önce, sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız şahsıma görevi tebliğ etti. Bu kısa süre içerisinde neler yaptık? İlk işimiz teşkilat iftarını yapmak oldu. 4 bin kişinin üzerinde teşkilat mensuplarımız ile birlikte Interteks Fuar Alanı içerisinde gerçekleştirdik. Bayram araya girdi. İl yönetiminin kurulması için çalışmaları sürdürdük. 3 haftaya yakın süre geçtikten sonra il yönetimimizi tespit ettik ve tanıttık. İlk işlerimiz teşkilatları tanımak adına ilçeleri gezmek ve her hafta çeşitli ilçelerimize giderek esnaf kardeşlerimizle, halkımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla buluştuk. Burada gönül siyaseti yapmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı yaptık. 41 gün gibi bir süre içerisinde tüm ilçelerimizde ilçe danışma meclislerimizi yaptık. 12 ilçemizde de toplantılarımızı başarıyla tamamladık. Her ilçemizden güçlü bir şekilde “Kocaeli teşkilatları AK Parti içerisinde örnek teşkilatlardır” diye haykırdık” dedi.

“BÜYÜKAKIN DA İŞTİRAK ETTİ”

“Kocaeli, Türkiye’nin bir mozaiği” diyen Ellibeş, “En sonunda da il danışma meclisimizi yaptık. Birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bir danışma meclisini yaptık. Toplantı bitene kadar salondan kimse ayrılmadı. Bu bizim için çok önemliydi. Bu partiyi millet kurdu ve bugüne kadar millet yaşattı. Allah’ın izniyle bugünden sonra milletin destekleriyle millete hizmet edecek. Bir il başkanı olarak teşkilatlarımızın diri ve güçlü yapısını kamuoyu önünde sergilenmesinin mutluluğunu yaşıyorum. 472 mahallemiz var. Ben, arkadaşlarımla birlikte ilçe ilçe mahalle başkanlarıyla buluştuk. Mahalle başkanlarımız bizim uç beylerimiz konumunda. Mahalledeki yapılanma, sorunlar, problemlerin muhatabı olan insanlar mahalle başkanlarımız. Bu buluşmalara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın da iştirak etti. Bu, birinci ağızdan hizmetler ve problemler ile ilgili cevap verme imkanı sağladı. Başkanıma, teşkilatım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizle birlikte her ay koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Bir başka toplantımızı hem belediye başkanlarımızla hem de ilçe başkanlarımızla yaptık. Bu toplantıları yapmaya da devam edeceğiz. Bu süreci tatil yapmadan, dinlenmeden, polemiklerle uğraşmadan icraatlarımızla gece ve gündüzümüzü dolu olarak geçirdik. Kolay bir süreç değildi. Kocaeli, Türkiye’nin bir mozaiği. Çalışmalarımızı biz, aksatmadan yaptık. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“HİÇ KİMSENİN KİŞİSEL BEKLENTİSİ OLMADAN”

7’inci büyük kongremiz ile ilgili takvimler netleşti. 12 Ekim’de delegelerin ilanı ile birlikte Kasım ayı içerisinde delege seçimleri yapılacak. Ocak 2020’de Mayıs ayları arasında ilçe kongrelerini yapmayı hedefliyoruz. Akabinde de Haziran ve Ekim ayları dönemi içerisinde il kongrelerini yapacağız. Sonrasında da genel merkezimizin belirleyeceği tarihte genel kongreyi yapacağız. Kongre sürecinin il başkanlığının başkanlığında, tüm ilçe teşkilatları ve milletvekillerimizle birlikte yürüteceğiz. Hedefimiz, sayın genel başkanımızın da beyanatlarında net olarak işaret ettiği gibi “Kongre süreçleri yenilenme süreçleridir.” Hiç kimsenin kişisel bir beklentisi olmadan partimizin, ülkemizin menfaatlerini gözeterek oluşturulacak yapıyı sağlayacak kişilerle olacak.

“BİZİM ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ HUSUS”

İl istişare kurulu üyeleri ile buluşacaklarını belirten Ellibeş, “Teşkilat içerisindeki hedef kitlemiz istişare kurul üyelerimiz. Bunlar, geçmişten günümüze partimizin farklı teşkilatlarında görev almış arkadaşlarımızdan oluşuyor. İlkini bu Cumartesi günü KOTO tesislerinde saat 10.00’da il istişare kurulu üyelerimizle buluşacağız. Buradaki hedef durum tespiti yapmak, genel değerlendirmeler içerisinde olmak ve onların tecrübelerinden faydalanarak önerilerini almak. Bu bizim çok önemsediğimiz husus. 2023 hedeflerimize varabilmemiz için bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşması ve bundan çıkan sonuç üzerinden siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz. Sonrasında istişare kurulu üyelerimizle buluşmak için diğer ilçelerimize gideceğiz” dedi.

2’İNCİ TUR DANIŞMA MECLİSİ

2’inci tur danışma meclisinin tarihleri hakkında konuşan Ellibeş, “Bir başka projemiz, 17 Ekim (yarın) tüm mahalle toplantılarına katılacağız. 472 mahallemizde, dönem dönem haftalık veya 15 günlük periyotlarla toplanıyorlar. Biz, il olarak bu 472 mahalle başkanlarımızın mahalle toplantılarına bizzat iştirak edeceğiz. Yarın akşam buna başlıyoruz. Her Perşembe akşamı 2 ilçede uygulamayı yapacağız. Yarın Çayırova ve Darıca’dan başlayacağız. Bazen anlamakta zorlanıyorlar ya “Halen nasıl ayakta duruyor AK Parti?” bu bizim birbirimize olan aidiyetimiz, senkronize çalışmamız bunu sağlıyor. Aralık ayında ilçe danışma meclislerimizin ikinci turlarını yapacağız. 3 Aralık’ta Kartepe ile başlayacağımız 2.tur danışma meclislerimiz 27 Aralık’ta Çayırova ile sona erecek. Program ise, 3 Aralık Salı Kartepe, Derince 4 Aralık Çarşamba, , Karamürsel 6 Aralık Cuma, Başiskele 10 Aralık Salı, Darıca 11 Aralık Çarşamba, Gölcük17 Aralık Salı, Kandıra 18 Aralık Çarşamba, Dilovası 20 Aralık Cuma, Körfez 24 Aralık Salı, Gebze 25 Aralık Çarşamba, İzmit 26 Aralık Perşembe, Çayırova 27 Aralık Cuma. Sonra belirleyeceğimiz tarihte il danışma meclisi yapacağız” ifadelerinde bulundu.

“İHALELERE FESAT MI KARIŞTIRMIŞ OLUYORSUNUZ?”

Cengiz Sarıbay’ın “Büyükşehire belediyeciliği öğrettik” sözlerineEllibeş,“Cengiz abiyi severim, saygı duyduğum bir siyasetçidir. Polemiklere katılmak istemiyorum, var olan gerçeklerle konuşalım. 6 aylık belediye, köklü büyükşehir belediyesine belediyeciliği öğretmek kadar abest bir şey olamaz. Canlı yayın yapılmazsa ihalelere fesat mı karıştırmış oluyorsunuz? Canlı yayın yapılmasında hiçbir mahsur yok. Hatırladığım kadarıyla 2007 yıllarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 6 ya da 7 ay süre ile canlı yayın yaptı. Sadece büyükşehir değil diğer şirketlerinde de canlı yayın yapma kararı aldık. Önce çöpleri kaldıralım, sonra belediyeciliği öğretsinler. Belediyecilik, canlı yayın yapmak değil sadece. Millet hizmet bekliyor. Belediyelerin artık karnesine bakılması gerekiyor” dedi. Tahir Büyükakın’ın makam aracına 250 bin TL’lik dizayn yaptırması hakkında Ellibeş, “Bu adam büyükşehir belediye başkanı. Hepimizi Türkiye’nin her yerinde temsil ediyor. Bunlar basit şeyler. Tahir Beyi de biliyorsunuz. Ne kadar tasarrufa yönelik çalışma içerisinde. Bunlar itibarsızlaştırma gibi bir şey. Tahir Bey 5 milyar liralık yükü Kocaeli’den alarak Kocaeli’ye hediye sağlamış oldu” ifadelerinde bulundu.

“MOBBİNG UYGULAMAYA DEVAM EDERSENİZ…”

İzmit Belediyesi’nde işten çıkarmalarla ilgili olarak Ellibeş, “15 yıllık belediye başkanlığı yapmış olarak değerlendirmek istiyorum. Kılıçdaroğlu “Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız” dedi. Siz mobbing uygulamaya devam ederseniz bunun sonu hayırlı olmaz. İşini sadakatle yaptığı sürece herhangi bir problem yok. Bunlar iş değil. İşimize bakalım, çalışalım, çalışmayan personeli de çalıştırmak olan yönetimdir. Kulaklarımda hala Kılıçdaroğlu’nun o cümlesi çınlıyor ancak uygulamalar hiç o yönde olmuyor. Fazla polemiğe girmek istemiyorum” dedi.

“ZAMAN GÖSTERECEK HER ŞEYİ”

Kongre sürecinde “Sayın Cumhurbaşkanımız uygun görmüşler, şahsımı AK Parti teşkilatlarının başkanı olarak atadılar. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi boşa çıkarmamak görevim. Nihayetinde bizim kişisel beklenti ve hedeflerimiz olmadı, olmazda. Burada bir AK Parti teşkilatı var, güçlü bir teşkilat var. Bu teşkilat da sayın Cumhurbaşkanımıza da güç katıyor. Bizim “Dik dur eğilme bu millet seninle” sloganının ne kadar doğru bir slogan olduğunu harekatta görüyoruz. Siz dik durursanız, aldığınız kararla dimdik devam ederseniz sizin güçlü bir şekilde yola devam etmesi, Türkiye’nin de devam etmesi. Zaman gösterecek her şeyi” şeklinde konuştu.