Hakan Çakar’dan Ali Güney’e sert cevap

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in “CHP ikna odalarını hortlatıyor” söylemi ve Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe hakkında, “İbrahim Efe Mahallesine hizmet etmenin bedelini işinden olmakla ödemiştir” açıklaması sonrası CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’dan cevap geldi.

“KOLTUĞUNU KORUMA TELAŞINA GİRDİ”

Çakar yaptığı açıklamada, “31 Mart seçimlerinde İzmit'i kaybetmenin tedirginliği ile parti içi kongreler öncesinde koltuğunu koruma telaşına giren AKP İzmit İlçe Başkan'ı Ali Güney, mesnetsiz ve haddini aşan açıklamalarına bir yenisini daha eklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu iradesidir, savaş meydanlarında ulusal egemenliğe dayalı bir Türk devletinin temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşından kalma önemli bir değerdir. "CHP demek göz yaşı demek" şeklindeki hadsizce ifadesini AKP İzmit İlçe Başkanının pervasızlığına veriyorum” dedi.

“TÜM İZMİT HALKI TARAFINDAN BİLİNMEKTEDİR”

“AKP zihniyeti en son konuşması gereken topluluktur “ diyen Çakar, “AKP İzmit İlçe Başkan'ı milletin parası ile şov yapmayı bıraksın. Belirlenen iş saatlerinde görev yerinde olmayan, ve bunu alışkanlık haline getiren, son dönemde ise adeta inat ve siyasi şov ile işleri daha da çıkmaza sokan bir personel hakkında ne yapılacaktı ? Ödül mü verilecekti ? Ali Güney kendi hukuk bürosunda işe gelmeyen bir personele kendi cebinden istediği kadar maaş verebilir ancak halkın parasının yönetildiği bir kurumda bu şekilde bir kazanca asla göz yumulamaz ve yumulmamıştır. Geçmiş dönemlerde siyasi görüşlerine göre insanları işten atan, istifa yoluna sokmak için imkansız yerlere görevlendirmeler yapan AKP zihniyeti mobbing konusunda en son konuşması gereken topluluktur. Bu konu tüm İzmit halkı tarafından bilinmektedir” ifadelerinde bulundu.

“KARARIN NE DERECE DOĞRU OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR”

Çakar son olarak, “Siyasi hırsları yüzünden göz göre göre yanlışı savunmak zorunda kalan AKP yöneticilerinin haline gerçekten üzülüyorum. Dinimizde de "beyt-ül mal" dan haksız yere kazanç sağlamanın nasıl bir suç olduğunu bilen AKP İzmit İlçe Başkanının hem dindar hem de hukukçu kimliği ile bu olayın nasıl savunucusu olduğunu da kendi vicdanına bırakıyorum. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet yönetimindeki İzmit Belediyesinde İzmit Halkının tek bir kuruşu dahi israf edilmemeye, haksız yoldan kimsenin kazanç sağlamaması yönündeki kararlılığın sürdürülmesine devam edilecektir. Halkın nabzını ölçtüğümüzde de bu kararların ne derece doğru olduğu da görülmektedir” dedi.