Zeytinoğlu: Ticareti arttırmanın yolu ABD yatırımlarını ülkemize çekmek

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ekim ayı meclis toplantısı meclis salonunda gerçekleştirildi. Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında gerçekleşen meclise Başkan Ayhan Zeytinoğlu, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Meclisin bu ay ki konuşmacı konuğu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin ismi oldu.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu mecliste 6-9 Kasım tarihleri arasında 6. SANTEK fuarında eşzamanlı Savunma Sanayi ikili iş görüşmesi etkinliği gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu yılda fuarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığını, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nü, Tersaneler Genel Müdürlüğü’nü ve Vakıf şirketlerini stantlı ve geniş katılımla ağırlayacaklarını ifade etti. Ayrıca fuar esnasında savunma sanayi şirketleri ile ikili iş görüşmeler yapılacaklarını açıkladı. Bununla birlikte; ‘Match4industry Etkinliği’nin de bu yıl 8’ncisini organize edecekleri, bu yıl 16 ülkeden 91 yabancı firma başvurduğunu bildirdi.

“DOLAR BUGÜN 5,93 TL”

Mecliste konuşma gerçekleştiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; Eylül ayında ihracat 2,4 milyar dolar, ithalat 3,3 milyar dolar Ocak-eylül dönemi ihracat 21,2 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin yüzde 2,6 üzerinde. Reel efektif döviz kuru Eylül ayında 76,66’ya geriledi. Ağustos ayında ise 76,92 idi. Endeksin 100 olması durumunda dolar Eylül ayında 4,5964 TL, Eylül ayında dolar 5,7066 TL idi. Dolar bugün 5,93 TL” dedi.

“ETKİLERİ İSTİHDAMA YANSIMADI”

“İşsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 13,9, Mayıs ayına kadar olan nispi iyileşmenin ardından tekrar bozulmayı görüyoruz” şeklinde konuşan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracat ve sanayi üretim endeksinde de artış olmuştu. Bunların etkilerinin maalesef istihdama yansımadı. Bu sene turist sayısında olağanüstü artış olmasına rağmen, işsizliğin azalmasına yardım etmedi. Altını çizmemiz gereken husus genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 27,1’e yükselmiş olması. Bu oran ortalama işsizlik oranından ciddi şekilde ayrışıyor. Acil tedbir alınması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ASIL OLAN YABANCI SERMAYE GİRİŞİNİ HIZLANDIRMAK”

Zeytinoğlu konuşmasının devamında, “Ülke ekonomimizin mevcut sıkıntılı durumunu biliyoruz. Malumunuz 2019’un ilk yarısında bir küçülme oldu. Büyüme ayağında 4. çeyrekte ufak bir artış beklentimiz var. YEP’de hedeflenen; yüzde 5’lik büyümeler, kalkınmış ülkeleri yakalayabilmemiz için şart olan hedeflerdir. Ancak her zaman dile getirdiğimiz gibi asıl olan ülkemize tekrar yabancı sermaye girişini hızlandırmak olmalıdır.

“TEKRAR BU İKLİMİ OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR”

2004-2005 öncesi dönemde yılda 700-800 milyon dolar yabancı sermaye çekerken, yargı reformu dahil bir çok reform yaparak, bu rakamı 22 milyar dolara çıkarmıştık. Her ne kadar yatırım sürecini ertelese de Volkswagen’in ülkemizde yapacağı yatırımı çok değerli buluyoruz. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için tekrar bu iklimi oluşturmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“ABD’DEN SADECE 12 MİLYAR DOLAR”

Zeytinoğlu konuşmasının sonunda, “Diğer taraftan yatırımların önündeki yüksek faiz ve finansmana ulaşım sorunlarını da kısa ve orta vadede ancak yabancı sermayeyi getirerek çözebiliriz. Biliyorsunuz AB en büyük ticaret partnerimiz. ABD de en az AB kadar büyük bir pazar. Ancak ABD ile ticaretimiz olması gerekenin çok çok altında. Avrupa’yla olan ticaret hacmimizin benzerini Amerika ile de yapabileceğimizi düşünüyoruz. AB’nde olduğu gibi bu ticareti artırmanın yolunun da ABD yatırımlarını ülkemize çekmekle mümkün olduğunu biliyoruz. 2002 yılından bu yana AB’den ülkemize doğrudan yabancı sermaye yatırımı 106 milyar dolar iken, ABD’den sadece 12 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” sözlerini kullandı.

“İYİ MİDİR, KÖTÜ MÜDÜR TARTIŞILIR”

Zeytinoğlu’nun ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin, tarım ve teşvik sistemine değinerek, “4 ana teşvik sistemimiz var. Bunlar yatırımlarda devlet yatırımları hakkına karar, proje bazlı teşvik sistemi, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı, cazibe merkezleri programı. Kamu da teşvik bolluğu var. Bu aslında iyi midir? Kötü müdür tartışılır” diye konuştu. Ardından konuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Soru ve cevaplarla katılımcıların aklındaki sorunlara yanıt verdi.