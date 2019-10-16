Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 13:57 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:34 TSİ

Kızını öldürüp evi ateşe vermiş!

Derince’de 3 katlı evin 2’nci katında meydana gelen yangında baba ve kızı hayatlarını kaybederken, anne ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan otopsi işleminde baba ve kızının cenazelerinde kurşun izlerine rastlanıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye çalışmaları sonucunda yangını söndürmesinin ardından vahim tablo ortaya çıktı. Söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci ile downsendromlu kızı Zümra İlkinci'nin hayatlarını kaybetmiş oldukları belirlenirken, evden yaralı olarak kurtulan Fadime İlkinci, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Baba ve kızının cenazeleri hastanenin morguna kaldırılmasının ardından yapılan incelemede baba ve kızın cenazelerinde kurşun izleri tespit edildi. Yapılan incelemede Mehmet Hilmi İlkinci’nin evi ateşe vermesinin ardından kızını öldürüp elindeki silahı ağzına dayayarak tetiği çekip intihar ettiği ihmali üzerinde durulduğu öğrenildi. Bir diğer yandan Mehmet Hilmi İlkinci’nin eşiyle arasında sorunlar olduğu, olaydan önce kavga ettiği, ayrıca uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edilen olay günü arabasını yan binanın önüne park etmesi şüpheleri üzerine çekti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının derinleştirdiği öğrenilirken, vücudunda yanıklar olan Fadime İlkinci'nin Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dün 13:57 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
Kızını öldürüp evi ateşe vermiş! mask
Kızını öldürüp evi ateşe vermiş!
Yemek yerken boğazında kaldı canından oldu mask
Yemek yerken boğazında kaldı canından oldu
Kocaeli'de hastane kurşunlandı! mask
Kocaeli'de hastane kurşunlandı!
Vahşice öldürülen kadın Hendek'te toprağa verilecek mask
Vahşice öldürülen kadın Hendek'te toprağa verilecek
Derince'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı mask
Derince'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı mask
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş mask
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..." mask
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..."
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Karamürsel yanıyor mask
Karamürsel yanıyor
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti

GALERİ

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor mask
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL