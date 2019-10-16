Kızını öldürüp evi ateşe vermiş!

Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye çalışmaları sonucunda yangını söndürmesinin ardından vahim tablo ortaya çıktı. Söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci ile downsendromlu kızı Zümra İlkinci'nin hayatlarını kaybetmiş oldukları belirlenirken, evden yaralı olarak kurtulan Fadime İlkinci, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Baba ve kızının cenazeleri hastanenin morguna kaldırılmasının ardından yapılan incelemede baba ve kızın cenazelerinde kurşun izleri tespit edildi. Yapılan incelemede Mehmet Hilmi İlkinci’nin evi ateşe vermesinin ardından kızını öldürüp elindeki silahı ağzına dayayarak tetiği çekip intihar ettiği ihmali üzerinde durulduğu öğrenildi. Bir diğer yandan Mehmet Hilmi İlkinci’nin eşiyle arasında sorunlar olduğu, olaydan önce kavga ettiği, ayrıca uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edilen olay günü arabasını yan binanın önüne park etmesi şüpheleri üzerine çekti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının derinleştirdiği öğrenilirken, vücudunda yanıklar olan Fadime İlkinci'nin Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.