İşte Kocaeli'de AIDS'ten ölenlerin sayısı

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre HIV/AIDS virüsü bulaşmış kişilerin sayısı ve ölüm oranları belirlendi.Yapılan araştırmaya göre 2018 yılında HIV/AIDS virüsünün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 520 olarak açıklandı. HIV virüsü taşıyanların 17 bin 191’i erkek, 4 bin 329’u ise kadın.

ÜLKE GENELİNDE 97 ÖLÜM

Araştırmaya göre geçtiğimiz yıl ülke genelinde 97 kişi HIV/AIDS hastalığından hayatını kaybetti. Belirtilen oran içerisinde Kocaeli’de HIV virüsünden ölenlerin sayısı ise 6 kişi olarak açıklandı. HIV/AİDS virüsünden hayatını kaybedenlerin en çok görüldüğü il ise 28 kişiyle İstanbul olarak belirtildi.

EN ÇOK ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre HIV/AİDS virüsünün giderek artış gösterdiği gözlendi. 2017 yılında 16 bin 644 kişiye bulaşan HIV/AİDS virüsü 2018 yılında 21 bin 520’ye yükseldi. 2017 yılında 13 bin 130 erkek HIV/AİDS virüsü taşırken, 2018’de bu oran 17 bin 191’e yükseldi. 2017’de HIV/AİDS virüsü taşıyan 3 bin 514 kadın sayısı ise 2018’de 4329’a yükseldi. Araştırmadan çıkarılan sonuca göre HIV/AİDS virüsü en çok erkeklerde görülüyor.