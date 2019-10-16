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Dün 14:06 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:17 TSİ

2 ayrı hatta güzergâh düzenlemesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 ayrı hatta güzergâh düzenlemesi yapıldı.
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Vatandaşlardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan talepler doğrultusunda Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca güzergâh düzenlemeleri yapılıyor. Buna göre 59 ve 71 numaralı hatlarda güzergâh değişiklikleri yapıldı. Değişikliğe uğrayan 71 numaralı hattın Batı Terminali olan son durağı Tüysüzler Depolama Merkezi olarak uzatılırken “Tüysüzler-Beyhan-Gültepe- Cumhuriyet Parkı” olarak çalışan 55 numaralı hat iptal edildi. Değişikliğe uğrayan 71 numaralı hattın Batı Terminali olan son durağı Tüysüzler Depolama Merkezi olarak uzatılırken “Tüysüzler-Beyhan-Gültepe- Cumhuriyet Parkı” olarak çalışan 55 numaralı hat iptal edildi.

59 NUMARALI HAT GÜZERGÂH DÜZENLEMESİ

59 numaralı tabela ile “Tüysüzler-Turgut-Cumhuriyet Parkı” olarak çalışan hattın güzergâhı, “Tüysüzler-Turgut-Atatürk Bulvarı-İzmitkent Konutları-Trafik Şube Müdürlüğü” olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Parkı olan son durak Devran Caddesi, Necati Gençoğlu Kültür Merkezi olarak uzatıldı. Bu kapsamda Tüysüzler Mahallesi, Turgut Mahallesi ve Rasathane bölgesinde ikamet eden vatandaşlar; M.Ali Paşa, Üçyol, Eski İstanbul Yolu, Asri Mezarlık, İzmitkent Konutları, Tuana Konutları’na tek araç ile ulaşabilecek. Ayrıca İzmitkent konutları ve şehir merkezi arasında yolculuk yapan vatandaşların 33 numaralı hat araçlarındaki yoğunluğu da azaltılmış olacak. Son olarak 59 numaralı araçları kullanan vatandaşlar, Tren Garı ve Cumhuriyet Parkı aktarma noktalarından 58 numaralı hat araçlarını ücretsiz aktarmalı olarak kullanabilecek.

71 NUMARALI HAT GÜZERGÂH DÜZENLEMESİ

55 numaralı tabela ile “Tüysüzler-Beyhan-Gültepe- Cumhuriyet Parkı” olarak çalışan hattın güzergâhı, 71 numaralı tabela ile “Tavşantepe - Bekirdere – Üçyol - Devlet Hastanesi- Cumhuriyet Parkı -Gültepe-Tüysüzler” olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme ile 55 numaralı hat iptal edilerek 71 numaralı hattın Batı Terminali olan son durağı Tüysüzler Depolama Merkezi olarak uzatıldı. Bu kapsamda Tüysüzler Mahallesi, Beyhan Sokak, Gültepe ve Fatih mahalleleri bölgesinde ikamet eden vatandaşlar; M.Ali Paşa, Üçyol, Bekirdere, Kireç Ocakları ve Tavşantepe bölgesine tek araç ile ulaşabilecek. 71 numaralı hat araçlarını kullanan vatandaşlarımız Leyla Atakan Caddesi Emniyet Durağı ve Cumhuriyet Parkı aktarma noktalarından 111 ve 126 numaralı hat araçlarını ücretsiz aktarmalı olarak kullanabilecek.

Dün 14:06 TSİ - Yaşam

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Yorumlar

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