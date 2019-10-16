İZGAZ bugün kapalı olacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bugün korkunç bir cinayet işlendi. 3 ay önce eşinden boşanan ve yeni evinin aboneliğini açtırmak üzere gittiği İZGAZ’a giden Ayşe Acar (36), herkesin gözü önünde eski eşi Kerem Tuğral (44) tarafından başından vurularak öldürüldü. İZGAZ’ın içinde işlenen bu cinayetin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kerem Tuğral, Ayşe Acar’ın kuzeni ve İZGAZ’ın güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası, polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alınırken olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Acar’ın cesedi ise cenaze arabasına konularak otopsi için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polisin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı öğrenildi. İZGAZ’ın etrafı ise güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çalışan personelin ve müşterilerin gözü önünde olan olay nedeniyle, çalışanların büyük şok yaşadığı öğrenildi. İZGAZ’da işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar ise kurumun gün boyu kapalı olacağı belirtilerek geri gönderildi.