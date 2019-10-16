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Tıp merkezinin konkordatosu uzatıldı

Özel Kocaeli Tıp Merkezi konkordato kararı 2020'ye kadar uzatıldı
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Özel Kocaeli Tıp Merkezi konkordato kararı, 16 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı.  İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi olarak, resmi kaydı olan Özel Kocaeli Tıp Merkezi, ilk kez temmuz ayında konkordato ilan etmişti. Bugün de konkordato kararı uzatıldı.

Dün 14:51 TSİ - Ekonomi

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