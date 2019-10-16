Özel Kocaeli Tıp Merkezi konkordato kararı, 16 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi olarak, resmi kaydı olan Özel Kocaeli Tıp Merkezi, ilk kez temmuz ayında konkordato ilan etmişti. Bugün de konkordato kararı uzatıldı.
Dün 14:51 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Dün 17:03 TSİ
Tıp merkezinin konkordatosu uzatıldı
Özel Kocaeli Tıp Merkezi konkordato kararı 2020'ye kadar uzatıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz