Tartıştığı sevgilisini yatağa bağlayıp dehşeti yaşattı!

İngiltere'de, geçtiğimiz nisan ayında, 22 yaşındaki sevgilisini, acımasızca bıçaklayarak öldüren 49 yaşındaki katil Jason Farrell'in duruşması dün yapıldı. Eski sevgilisinin 22 yaşındaki kızıyla ilişki yaşamaya başlayan Farrell, 22 yaşındaki sevgilisi Sammy Lee'yi, kıskançlıklarıyla bunaltmaya başladı. Genç kız, 49 yaşındaki sevgilisiyle konuşmak için Jason Farrell'in evine gitti. Çift, bir anda tartışmaya başladı, tartışmanın alevlenmesiyle Farrell, 22 yaşındaki sevgilisini yatağa bağladı ve mutfaktan 15 santimetrelik bir ekmek bıçağı alarak Lee'yi acımasızca bıçaklamaya başladı.

Cani adam, boynu ve yüzü kanlar içinde kalan genç kızı, evde öylece bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sokaklarda bilinçsizce gezen katil, sonradan eve dönerek komşusuna işlediği cinayeti itiraf etti. Duruşmada ortaya çıkan bilgilere göre, katil, cinayeti itiraf ederken, kendisini "Bir türlü susmak bilmedi. Ben de daha fazla dayanamadım" diyerek savundu. Jason Farrell, olay yerine, ''Onu doğradım, sanırım öldü'' yazan bir de itiraf mektubu bırakmıştı