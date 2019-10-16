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Yemek yerken boğazında kaldı canından oldu

Suriyeli Ala Hajij, akşam yemeği yediği sırada nefes borusunun tıkanması sonucu yaşamını yitirdi
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Derince Çenedağ Mahallesi'nde oturan Ala Hajij (37) adlı Suriyeli şahıs akşam yemeği yerken nefes borusu tıkandı. Suriyeli şahıs öksürerek olduğu yere yığılırken, yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriyeli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şahsın ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, cenazesi Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

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Yorumlar

(1)
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Eleştirmen - Sen savaştan kaç gel burda fare gibi yaşa. Mehmetçik orda savaşsın ülkeni kurtarmaya çalışsın. Keyifle yemek yerken boğazında yemek kalsın ve öl :) Trajediye bak

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 17 Ekim 00:54

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