Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 15:40 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:51 TSİ

İzmit Belediyesi Haldızlardan 5 yıllık alacağını istiyor

Haftalık olarak gerçekleştirilen İzmit Belediyesi Encümen Toplantısı'nda Haldız İnş. Oto. ve Tic A.Ş’den 5 yıla geri dönük olarak ecrimisil bedeli alınması kararı alındı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Haftalık olarak gerçekleştirilen İzmit Belediyesi Encümen Toplantısı, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığı’nda gerçekleşti. Encümen toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 3 madde görüşülüp karara bağlandı.

3 MADDE KARARA BAĞLANDI

İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Encümen Toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü maddelerine göre Akçakoca Mahallesi 378 ada 19 nolu parselin kamulaştırması karara bağlandı. Ayrıca İzmit Belediyesi’ne ait Körfez Mahallesi 5180 ada 10 nolu parseli park alanı olarak kullanan Akgünler Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. ile Haldız İnş. Oto. ve Tic A.Ş’den 5 yıla geri dönük olarak ecrimisil bedeli alınması kararı alındı.

Dün 15:40 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

façalı - eyvah haldız kalp krizi geçirir alışmıştı beleşe

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 17 Ekim 00:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

İzmit Belediyesi Haldızlardan 5 yıllık alacağını istiyor mask
İzmit Belediyesi Haldızlardan 5 yıllık alacağını istiyor
İzmit Belediyesi o stantları erken kaldıracak mask
İzmit Belediyesi o stantları erken kaldıracak
Ellibeş: Mobbing uygulamaya devam ederseniz hayırlı olmaz mask
Ellibeş: Mobbing uygulamaya devam ederseniz hayırlı olmaz
Hakan Çakar’dan Ali Güney’e sert cevap mask
Hakan Çakar’dan Ali Güney’e sert cevap
Ünlü: Büyükşehir başkanı daha kaliteli arabaya binmeli mask
Ünlü: Büyükşehir başkanı daha kaliteli arabaya binmeli
Cengiz Sarıbay, Hamza Şayir'e yüklendi mask
Cengiz Sarıbay, Hamza Şayir'e yüklendi
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı mask
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş mask
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..." mask
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..."
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Karamürsel yanıyor mask
Karamürsel yanıyor
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti

GALERİ

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor mask
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL