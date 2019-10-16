İzmit Belediyesi Haldızlardan 5 yıllık alacağını istiyor

Haftalık olarak gerçekleştirilen İzmit Belediyesi Encümen Toplantısı, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığı’nda gerçekleşti. Encümen toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 3 madde görüşülüp karara bağlandı.
3 MADDE KARARA BAĞLANDI
İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Encümen Toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü maddelerine göre Akçakoca Mahallesi 378 ada 19 nolu parselin kamulaştırması karara bağlandı. Ayrıca İzmit Belediyesi’ne ait Körfez Mahallesi 5180 ada 10 nolu parseli park alanı olarak kullanan Akgünler Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. ile Haldız İnş. Oto. ve Tic A.Ş’den 5 yıla geri dönük olarak ecrimisil bedeli alınması kararı alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
façalı - eyvah haldız kalp krizi geçirir alışmıştı beleşe
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.