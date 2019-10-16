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Vahşice öldürülen kadın Hendek'te toprağa verilecek

İzmit'te 3 ay önce boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) takip eden K.T. (44), silahla vurarak öldürdü. Öldürülen kadının cenazesi Hendek'te toprağa verilecek
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Bugün yaşanılan olay İzmit'te Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.T. (44), 3 ay önce boşandığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe Acar'ı takip etmeye başladı. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine giren kadının arkasından içeri girerek vatandaşların arasında silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını hayata döndüremedi. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayşe Acar'ın yeni evinin doğalgazını açtırmak için orada olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. Ayşe Acar'ın cenazesi yarın Hendek'te öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

Dün 15:55 TSİ - Asayiş

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