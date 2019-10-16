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Devrilme riski yüksek çınar ağacı kesilecek

İzmit Yürüyüş Yolu’ndaki röntgenleri çekilmeye devam edilen asırlık çınarlardan biri, çürük ve mekanik direnci zayıflamış olmasından dolayı 17 Ekim saat 00.00’da kesilecek.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından verilen talimat doğrultusunda İzmit Yürüyüş Yolu’nun asırlık çınarlarının tedavisine devam ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu’nda bulunan asırlık çınarların röntgeni çekilmeye devam ediliyor. Ekipler tarafından Fevziye Camii önündeki 10 tescil numaralı çınar ağacının mekanik direncinin zayıflamış olduğu ve çürüklerle dolu olduğu tespit edildi. Bu kapsamda ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilme riski ile can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle çınar ağacının kesilmesi kararı alındı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, KESİLECEK ÇINAR HAKKINDA BİLGİLER ALDI

Fevziye Camii’nde öğle namazını kılan Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın; Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Mustafa Altay ile birlikte kesilme kararı alınan tarihi çınarın yanına gelerek Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan’dan son bilgileri aldı.

TEDAVİ EDİLEMEYECEK ÇÜRÜKLERE SAHİP

İzmit Yürüyüş Yolu’nda yaşları 120 – 140 arasında değişen ve 1.50 - 2 metre gövde çapı bulunan 80 adet tescilli çınar ağacı bulunuyor. Bu asırlık çınarların kovuk ve çürüklerinin tedavisi Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinler doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde yürütülen akademik çalışma ile ağaçlardaki çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla tespit ediliyor. Son olarak Akustik Tomografi cihazı ile İzmit ilçesi Fevziye Camii önünde bulunan 10 tescil numaralı anıt çınar ağacının röntgeni çekildi. Röntgeni inceleyen ekipler, tarihi çınar ağacının mekanik direncinin zayıflamış olduğunu ve iç kısmında tedavi edilemeyecek derecede çürükler olduğunu tespit etti.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA KESİLECEK

Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekipler, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümleri tespit ettikten sonra ağacın kök ve gövdede durum tespiti, acil bakım ve koruma tedbirleri ve uzun dönemli bakım programını içeren teknik raporu ortaya çıkardı. Rapor sonunda tarihi çınar ağacının devrilme riski bulunması ile can ve mal kaybına yol açabilecek olmasından dolayı Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle kesilme kararı alındı. Karar gereği çınar ağacı 17 Ekim saat 00.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra kesilecek.

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