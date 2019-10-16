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Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Gebze'de hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak sokaktaki elektrik direğini parçaladıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1327 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyfullah O. yönetimindeki 41 US 361 plakalı kamyon, toprak dökmek için yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. 25 metre sürüklenen kamyon, sokak üzerindeki elektrik direğini yerinden söktükten sonra devrildi. Kamyondaki tonlarca toprağın yola döküldüğü kazada yaralanan sürücü Seyfullah O., olay yerine çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Dün 16:11 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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