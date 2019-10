Mr. Reiner Oostheim’i krallar gibi ağırladık!

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Dünya’nın sürat pateni hakemliğinde zirvedeki ismi İzmit’te ağırladı. Mr. Reiner Oostheim hakemlerimize seminer verirken, İzmit’e de hayran kaldığını ifade etti.

GÖKHAN ÖZDEMİR VE EKİBİ SIKI ÇALIŞIYOR

Gökhan Özdemir’in başkanlığını yaptığı Türkiye Buz Pateni Federasyonuçalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Göreve geldiği günden beri çok ciddi yatırımlar yapan ve buz sporlarının gelişimi için en nitelikli kişilerle hareket eden Özdemir, Dünya’nın sürat pateni hakemliğindeki markası, Reiner Oostheim’i İzmit’e getirdi. Oostheim iki hafta önce Ankara’da verdiği seminerin ardından bu kez engin bilgi birikimini İzmit’teki sürat pateni hakemleri ile paylaştı.

KURMAYLAR DA YER ALDI

Türkiye Buz Pateni Federasyonutarafından bu sezon ikincisi düzenlenen Short Track (Sürat Pateni) Hakem gelişim ve vize seminerine Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Departman Sorumlusu Ata Yetişken, Kocaeli Buz Pateni İl Temsilcisi Vedat Tortumluoğlu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu MHK Başkanı Selçuk Yiğit, Curling İl Temsilcisi ve aynı zamanda Sürat Pateni Hakemi Bülent Cengizhan ile sürat pateni hakemleri katıldı.

MANZARASI MÜKEMMEL

Hampton By Hilton Otel’de 3 gün süren semineri sadece gazetemiz takip ederken, ISU (Uluslararası Paten Birliği) Buz Pateni Teknik Komite Üyesi Mr. Reiner Oostheim verdiği seminerin ardından İzmit’i en güzel yerden gören özel bir restorandaki yemekte konuk edildi.Oostheim “Burası çok güzel bir şehir. Manzara mükemmel, tarihi de etkileyici. 3 gün iyi bir vakit geçirdim. Türkiye’nin buz sporlarındaki gelişimi hızlı bir şekilde devam ediyor. Sürat Pateni’nde de her şey yolunda ilerliyor” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yabancı dilin önemine vurgu yapan Oostheim “Hakemler adına da verilen bu eğitimler hayli önemli. Uluslararası organizasyonlarda görev alacak olan hakemlerin yabancı dil bilmesi hayli önemli. Belli kurallar öğrenilir, çağa uyum sağlanır ancak bunları buz üzerinde etkin bir şekilde ifade etmek daha önemlidir. Önce Ankara’da seminer verdim, şimdi de İzmit’e geldim. İnanılmaz bir konukseverlik gördüm. Tabii ki biz işimizi yapacağız ama şahsıma gösterilen ilgiden ötürü Sayın Ata Yetişken Bey’e ve federasyon kurmaylarına teşekkür ediyorum. Gökhan Bey’e ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

SPORUN OLDUĞU YERDE SAVAŞ OLMAZ

Seminerin son derece yararlı geçtiğini ifade eden Dünyaca ünlü hakem eğitmeni Oostheim “Kurallar her yıl değişiyor. Herkes yeni kaideleri göre kendisini güncellemek zorunda. Spor hayatın olmazsa olmazlarından olmalı. Sporun gücü savaşı her daim alt eder. Sporun geliştiği ülkelerde savaş göremezsiniz ama savaşın olduğu bölgelerde de spor diye olgu yoktur. Sadece buz değil, her türlü branşla ilgili sıkı çalışmalar yapmak devletlerin politikası olmalıdır” dedi.

FUTBOLDAN SOĞUDUM, ÇÜNKÜ

Hollanda doğumlu Oostheim futboldan neden soğuduğunu şu sözlerle aktardı: 80’li yıllarda Hollanda ile Almanya futbol maçı yaptı ve Almanya bu maçı 1-0 kazandı. Bu maçta çok kötü bir hakem yönetimi vardı. O gün bu gündür futboldan soğudum. Ancak Hollanda’nın Almanya’yı 4-2 yendiği maçı kesinlikle unutamam. Sevdiğim sporlar dart ve snooker. Özellikle dart sporundaki ortam beni çok etkiliyor. İnsanlar sporun oyun olduğunu bilmeli ve kaybeden kazananı kutlamalı, kazanan da kaybedenin elinden tutmalı.

SÜRAT PATENİ SEMİNERİNE KATILAN HAKEMLER

Didem Deniz - Kocaeli

Yunus Emre Çelik - Kocaeli

Yücel Avados - Kocaeli

Aytekin Çobanoğlu - Kocaeli

Taner Akkurt - Kocaeli

Engiz Öztürk - Kocaeli

Dilek Esen - Kocaeli

Canan Uzuner - Kocaeli

Fatih Ahmet Hamarat - Kocaeli

Müjdat Bıyık - Kocaeli

Burak Güçlü Çalımlı - Kocaeli

Mülkinaz Bıyık - Kocaeli

Sezge Karagül - Kocaeli

Cemre Karaduman - Kocaeli

Şerife Durna - Kocaeli

Bülent Cengizhan - Kocaeli

Necla Ece Selen – Kocaeli

Buse Bakar – İstanbul

Duygu Belir – Erzurum

İlaydanur Arslaner - İzmir