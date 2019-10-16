41 Futbol Kulübü çok rahat! “3-0”

U-16 Futbol Ligi tüm hızla sürüyor. Gruplarda kıyasıya bir çekişme var. Hem Elit grupta, hem de diğer gruplardaki maçlar çekişmeli geçerken renkli görüntüler de yaşanıyor.

GOLLER ÖMER CAN VE MUHAMMET’TEN

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda U-16 Elit A-2 Grubu’nda mücadele veren 41 Futbol Kulübü ile Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor’u karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 41 FK Ömer Can’ın 2 ve Muhammet Efe’nin golleri ile 3-0 kazanmasını bildi. Skor 2-0’ken Hereke’den Burak penaltı kaçırdı. Şampiyonluk mücadelesi veren 41 Futbol Kulübü haftayı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanla 2. sırada yer alıyor.

41 FUTBOL KULÜBÜ: 3

HEREKE YILDIZ: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-16 ELİT A2)

HAKEM: Fatih Yavuz***, Harun Ölçek***, Numan Ayverdi***

41 FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf***, Yiğitalp** (Yunus**), Eren*** (Kurtuluş**), Umut***, Muhammet Karabalık***, Emre***, Ömer Can Tangüder***, Barış***, Muhammet Efe** (Mert**), Baran** (Ömer Faruk Sezgin**), Alihan*** (Devran**)

HEREKE YILDIZ: Yunus** (Ayhan**), Burhan** (Cihan **), (Suat*), Fatih** (Abdullah**), Efe**, Onur**, M.Emin**, Vedat**, Berat**, Burak **, Barış** (Sefa**), Efe**

GOLLER: Ömer Can Dk.29 ve 48, Muhammet Efe Dk. 32

NOT: Burak Dk.39 penaltı kaçırdı. (Hereke Yıldız)