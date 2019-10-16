Kaleci Seda Nur: Kimse merak etmesin!

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Milli kalecisi Sude Nur Yolcu, takıma ve kendisine çok güveniyor. U-17 Milli takımının da kalesini koruyan İzmitli file bekçisi “1. Lig deneyimini ilk kez yaşayacağız. Ligin en genç takımıyız ama bu durum bizim tecrübesiz olduğumuz anlamına asla gelmez. Bilakis herkesten daha deneyimliyiz çünkü yıllardır aynı kadro ile oynuyoruz. Bu yıl aramıza eski futbolcumuz Serra abla ile U-19 Milli takımı oyuncusu Melike abla geldi. Medine ablamız ise Gaziantep’e gitti. Bizler Kocaeli’yi gururlandırmaya alıştık. Bu yıl da böyle olacak. Kimsenin bir şüphesi olmasın” dedi.
Dün 16:33 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 16:35 TSİ
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Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Milli kalecisi Sude Nur Yolcu, takıma ve kendisine çok güveniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz