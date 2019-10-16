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Gözün aydın Erenler!

İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi ve İzmit Erenlerspor Klubü’nün spor tesisi ihtiyacının giderilmesi adına harekete geçti.
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İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi ve İzmit Erenlerspor Klubü’nün spor tesisi ihtiyacının giderilmesi adına harekete geçti.

MUHTAR EKER DE EŞLİK ETTİ

“Spor kenti İzmit” sloganıyla çalışmalarına devam İzmit Belediyesi kentin belirli noktalarında spor tesisi ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti. Erenler Mahallesi ve İzmit Erenlerspor Kulübü’nün spor tesisi ihtiyacının giderilmesi için İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Mimar Abdullah Kalkan ve Erenler Mahallesi Muhtarı Yaşar Eker ile birlikte incelmelerde bulundu. Belediye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre mahallenin ve spor kulübünün ihtiyaçlarının giderilmesi adına gerekli çalışmaların titizlikle sürdüğü ifade edildi.

Dün 16:34 TSİ - Spor

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