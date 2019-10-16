Derince’de Fethiye provaları başladı

Son maçında Payasspor ile 1-1 berabere kalan galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Belediye Derincespor, Pazar günü konuk edeceği, kalesini İzmitli Serkan Demirol’un koruduğu Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı. Kondisyoner Necip Koçal denetiminde çalışan futbolcular dayanıklılık ve kuvvet çalışmasının ardından dar alanda maç yaparak antrenmanı tamamladı.
AYKUT KATILMADI
Sarı Lacivertli ekipte hafif sakatlıkları bulunan Bahtiyar Yıldırım, Samet Ilgar, Zahid Arslan ve Melih İnan düz koşu yaptı. Bu arada Payasspor karşılaşmasında sakatlanarak maçı yarıda bırakan Aykut Aslan ise çalışmada yer alamadı. Fethiyespor maçı Pazar günü Derince Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz