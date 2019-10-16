Yakıştı mı şimdi!

Belediye Derincespor’un yeni teknik adamının Bülent Baturman olacağını sabah saatlerinde duyuran gazetemiz adına foto muhabirlerimizden Ahmet Akay soluğu Derincespor Tesisleri’nde aldı. Burada toplantı anını görüntüleyen tek kişi olan ve toplantı öncesinde de Derince ekibinin ricasını kırmayarak toplantının bitmesini bekleyen Akay, haberini en iyi şekilde yaptı. Ancak Sarı Lacivertli ekibin alt yapı sorumlusu Yener Aykut, ayrıca imza anını cep telefonu ile görüntüledi.
ÇİFTE STANDART
Ahmet Akay “Burada emeğimiz var. Başka bir yere lütfen fotoğraf atmayın” demesine karşın Yener Aykut fotoğrafı bir gazeteye göndererek gaflete düştü. Saat 12.30’da gerçekleşen bu olayın ardından Belediye Derince Kulübü 12.57’de görüntüyü tüm basına servis etti. Kulübün basına servis olayı olması gereken bir husus ancak kulüp içinde gerçekleşen ve Yener Aykut’un çift standart davranışı kendisine hiç yakışmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz