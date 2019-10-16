Terbiyesizlik yapma Juve taraftarı!

Juventus taraftarı asker selamı veren Karamürselli Merih Demiral için karalama kampanyası başlattı!

GÜNDEME OTURDU

Juventus’un Karamürselli futbolcusu Merih Demiral, Türkiye’nin önce Arnavutluk ardından Fransa ile oynanan maçlarda mücadelesinin yanında ruhunu da maça yansıtması dikkatlerden kaçmamış, atılan gollerin ardından asker selamını eksik etmemişti. Juventuslu taraftarlar, asker selamı veren Merih Demiral'ın takımdan gönderilmesi için kampanya başlatarak şok bir olaya imza attı ve "DemiralOut" etiketi ile İtalya’da günün konusu haline geldi.

ETİK DEĞERLERE KARŞIYMIŞ

Juventuslu kimi taraftarlar, yetenekli oyuncunun İtalyan kulübünün 2018'de yayınladığı etik değerlerinekarşı hareket ettiğini iddia ederken, Juve'nin "Genel Prensipleri" arasında yer alan "Juventus cinsiyet, etnik köken, ırk, sağlık durumu, politika, dil gibi farklılıklara saygılıdır ve ayrım yapmaz" maddesinin de sözleşme feshine neden olarak gösterilmesi gerektiği gibi absürd bir yaklaşımda bulundular.

SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIKLAR YA!

Kimi gurbetçi futbolcular da buna benzer sorunlar yaşadı ve kulüpleri tarafından uyarıldı. Irkçılık ile sıkça anılan, her sezon sahalarına muz kabuklarının yağdığı, hatta ifadeleri nedeniyle İtalya Futbol Federasyonu Eski Başkanı Carlo Tavecchio'ya 6 ay hak mahrumiyetinin getirildiği İtalya’da gerçekleşen Merih olayı “Ne işkembe ne lahana turşusu” dedirtecek türdendi. Merih ve Türk Milli futbolcular, vatanlarına göz diken hainlerin püskürtülmesi için Suriye’ye giren Türk askerine ve tüm Mehmekçiklere her daim selamlarını göndereceklerini net bir şekilde ifade ettiler.