Lig zor günler geçiren ve 7 maç sonunda Gölcükspor son maçında deplasmanda Karacabey Birlikspor’a 4-0 mağlup olmuş ve gözler genç teknik adam Taner Gülleri’ye çevrildi. Önceki akşam gerçekleşmesi gereken yönetim kurulu toplantısı bir cenaze nedeni ile gerçekleşemedi. Başkan Hüseyin Çardak’ın Taner Gülleri ile yola devam edeceklerini, şu an bir teknik adam arayışı içinde olmadığını yakın çevresine bildirdiğini ifade etti.
Dün 16:40 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 16:42 TSİ
Güleri ile DEVAM
Lig zor günler geçiren ve 7 maç sonunda Gölcükspor son maçında deplasmanda Karacabey Birlikspor’a 4-0 mağlup olmuş ve gözler genç teknik adam Taner Gülleri’ye çevrildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz