Güleri ile DEVAM

Lig zor günler geçiren ve 7 maç sonunda Gölcükspor son maçında deplasmanda Karacabey Birlikspor’a 4-0 mağlup olmuş ve gözler genç teknik adam Taner Gülleri’ye çevrildi. Önceki akşam gerçekleşmesi gereken yönetim kurulu toplantısı bir cenaze nedeni ile gerçekleşemedi. Başkan Hüseyin Çardak’ın Taner Gülleri ile yola devam edeceklerini, şu an bir teknik adam arayışı içinde olmadığını yakın çevresine bildirdiğini ifade etti.