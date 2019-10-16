Barış Çoban: Sabırlı olursak başarı gelir

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor’un yeni teknik adamı Barış Çoban gazetemize konuştu. Genç teknik adam “Sabırlı olursak başarılı gelir” dedi.

O SİNERJİYİ ALDIM

Barış Çoban açıklamasında “Zor bir süreçten geçiliyor. Ben de bu sürece dahi oldum. Takımla ilkantrenmana çıktım ve kendilerinden o enerji ve sinerjiyi aldım.Görevin zorluğunun farkındayım. Takımda tanıdığım isimler de var. Yolcu ile Kocaelispor’da çalıştım, Bedirhan ve Kerem’i de yakından tanıyorum. Sabırlı olursak başarılı da gelir. Ben buna çok inanıyorum. Doğantepe camiası futbolu çok seviyor. Eminim ki Doğantepe’deki herkes benim ile aynı fikirdedir. Hepimize kolay gelsin” dedi.