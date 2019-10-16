Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 16:41 TSİ- Spor G: Dün 16:43 TSİ

Barış Çoban: Sabırlı olursak başarı gelir

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor’un yeni teknik adamı Barış Çoban gazetemize konuştu.

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor’un yeni teknik adamı Barış Çoban gazetemize konuştu. Genç teknik adam “Sabırlı olursak başarılı gelir” dedi.

O SİNERJİYİ ALDIM

Barış Çoban açıklamasında “Zor bir süreçten geçiliyor. Ben de bu sürece dahi oldum. Takımla ilkantrenmana çıktım ve kendilerinden o enerji ve sinerjiyi aldım.Görevin zorluğunun farkındayım. Takımda tanıdığım isimler de var. Yolcu ile Kocaelispor’da çalıştım, Bedirhan ve Kerem’i de yakından tanıyorum. Sabırlı olursak başarılı da gelir. Ben buna çok inanıyorum. Doğantepe camiası futbolu çok seviyor. Eminim ki Doğantepe’deki herkes benim ile aynı fikirdedir. Hepimize kolay gelsin” dedi.

Dün 16:41 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı mask
Tutya Yılmaz 20 yaşında sporu bıraktı
Derince’de Bülent Baturman imzaladı mask
Derince’de Bülent Baturman imzaladı
Derince, Baturman ile yeni bir sayfa açacak!.. mask
Derince, Baturman ile yeni bir sayfa açacak!..
Yakıştı mı şimdi! mask
Yakıştı mı şimdi!
Doğantepe’de Barış Çoban kolları sıvadı mask
Doğantepe’de Barış Çoban kolları sıvadı
Mert ve Karamürselli Merih yine gururumuz oldu mask
Mert ve Karamürselli Merih yine gururumuz oldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı mask
Ünlü köftecide de eşek eti çıktı
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş mask
Otobüs şoföründen akıl almaz afiş
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..." mask
"Tecavüz etti ve çırılçıplak pencereden attı..."
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Karamürsel yanıyor mask
Karamürsel yanıyor
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti

GALERİ

Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor mask
Tüp bebek ilaçları kansere yol açmıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL