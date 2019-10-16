ATİK’ten operasyona destek

ATİK Başkanı Yasin Akyol, dernek adına yaptığı açıklamada, “ BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekât planı, Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtında olduğu gibi, sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Bu harekâtta hiçbir etnik ve dini grubu hedef almadığı gibi Suriye'nin tarihi, kültürel varlıkları ile altyapı tesisleri gibi sosyal yaşam alanlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine inancımız tamdır.

DESTEK VERİYORUZ

TSK'nın başarıyla icra ettiği "Barış Pınarı Harekâtının arkasındayız ve bu operasyonları destekliyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin birliği, dirliği, sulhu için harekâtın, tüm terör odakları temizleninceye ve terör tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi temennimizdir. ATİK Derneği olarak harekâtın başarıyla sonuçlanmasını, Kahraman askerlerimizin görevlerini tamamlayıp sağ salim yurda dönmelerini temenni ediyoruz” dedi.