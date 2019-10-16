İbrahim Efe 145 iş günü kart basmış!

İzmit Belediyesi işten çıkarılan İbrahim Efe'yle ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Son dönemde kamuoyunu gereksiz şekilde meşgul eden ve değerli halkımızın sürekli olarak asılsız bilgilerle galeyana getirilmeye çalışıldığıİbrahim Efe’nin işten çıkarılmasıyla ilgili İzmit Belediyesi tarafından açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Belediyemiz bünyesinde iş barışını bozan, iş arkadaşlarına kötü örnek olan hiçbir harekete izin verilmemektedir. İzmit Belediyesinde çalışmakta iken parmak okutması ve sonrasında kart okutması gerekirken, işe gelmeyerek sadece Belediyemizin işlerini değil, vatandaş hizmetini de aksatan İbrahim Efe hakkında idaremiz nihai kararı vermiştir.

Ancak ne var ki bu haklı kararın ardından bilinçli bir şekilde Tavşantepe Mahallesinin değerli halkı vekamuoyu yanlış bilgilerle yanıltılmaya çalışılmıştır. Özellikle emeğin yanında olması gereken Hizmet İş Sendikası tavrını emekçiden yana değil, kanunda ve kamu vicdanı karşısında hiçbir yeri olmayan, işe gelmeden maaş almayı destekleyen bir uygulamayı savunarak, sendikal tarihe kara leke olarak düşecek uygulamaya imza atmıştır.

Ayrıca özellikle Tavşantepe Mahallesi anlamsız bir şekilde kışkırtılmış, mağduriyet yaratılma çabası içerisinde girilmiştir.

Ekte İbrahim Efe’nin işe gelmediği günlerin kamuoyuna açıklanması, gerçeğin açığa çıkması açısından zorundalık haline gelmiştir.

HİÇ KART BASMADI

İbrahim Efe, 2017 ve 2018 yılında, o dönemde uygulamada olan parmak basma işlemini hiç gerçekleştirmemiştir. Ayrıca 2019 yılında da kendisinden savunma istenen tarihe kadar herhangi bir şekilde kart basmamıştır. Kendisinden savunma istenen 19/08/2019 - 11/09/2019 tarihleri arasında da kart basmamış, 12/09/2019 tarihinden sonra da sadece 12 iş günü kart basmıştır.

İbrahim Efe’nin 2014 yılından bu yana 1453 iş günü içerisinde sadece 145 iş günü kart basma işlemini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Bu sebepledir ki, gerek İbrahim Efe’nin, gerekse Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy’un halk üzerinde yaratmaya çalıştığı baskı ve oynadığı algı oyunlarının hiçbir karşılığı yoktur. Haksızlığı savunan Hizmet İş Sendikası’nı insanların algılarıyla oynamak ve siyaset yapmak yerine sendikacılık görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Değerli halkımızın da bu bilgiler ışığında daha duyarlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.