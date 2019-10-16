İbrahim Efe 145 iş günü kart basmış!

İzmit Belediyesi işten çıkarılan İbrahim Efe'yle ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama;
Son dönemde kamuoyunu gereksiz şekilde meşgul eden ve değerli halkımızın sürekli olarak asılsız bilgilerle galeyana getirilmeye çalışıldığıİbrahim Efe’nin işten çıkarılmasıyla ilgili İzmit Belediyesi tarafından açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, Belediyemiz bünyesinde iş barışını bozan, iş arkadaşlarına kötü örnek olan hiçbir harekete izin verilmemektedir. İzmit Belediyesinde çalışmakta iken parmak okutması ve sonrasında kart okutması gerekirken, işe gelmeyerek sadece Belediyemizin işlerini değil, vatandaş hizmetini de aksatan İbrahim Efe hakkında idaremiz nihai kararı vermiştir.
Ancak ne var ki bu haklı kararın ardından bilinçli bir şekilde Tavşantepe Mahallesinin değerli halkı vekamuoyu yanlış bilgilerle yanıltılmaya çalışılmıştır. Özellikle emeğin yanında olması gereken Hizmet İş Sendikası tavrını emekçiden yana değil, kanunda ve kamu vicdanı karşısında hiçbir yeri olmayan, işe gelmeden maaş almayı destekleyen bir uygulamayı savunarak, sendikal tarihe kara leke olarak düşecek uygulamaya imza atmıştır.
Ayrıca özellikle Tavşantepe Mahallesi anlamsız bir şekilde kışkırtılmış, mağduriyet yaratılma çabası içerisinde girilmiştir.
Ekte İbrahim Efe’nin işe gelmediği günlerin kamuoyuna açıklanması, gerçeğin açığa çıkması açısından zorundalık haline gelmiştir.
HİÇ KART BASMADI
İbrahim Efe, 2017 ve 2018 yılında, o dönemde uygulamada olan parmak basma işlemini hiç gerçekleştirmemiştir. Ayrıca 2019 yılında da kendisinden savunma istenen tarihe kadar herhangi bir şekilde kart basmamıştır. Kendisinden savunma istenen 19/08/2019 - 11/09/2019 tarihleri arasında da kart basmamış, 12/09/2019 tarihinden sonra da sadece 12 iş günü kart basmıştır.
İbrahim Efe’nin 2014 yılından bu yana 1453 iş günü içerisinde sadece 145 iş günü kart basma işlemini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.
Bu sebepledir ki, gerek İbrahim Efe’nin, gerekse Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy’un halk üzerinde yaratmaya çalıştığı baskı ve oynadığı algı oyunlarının hiçbir karşılığı yoktur. Haksızlığı savunan Hizmet İş Sendikası’nı insanların algılarıyla oynamak ve siyaset yapmak yerine sendikacılık görevlerini yapmaya davet ediyoruz.
Değerli halkımızın da bu bilgiler ışığında daha duyarlı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla.
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Yorumlar
(9 )
Manav - Önce bu şahsın görevini bir öğrenin. Beraber çalıştığı ekibin nasıl çalıştığını öğrenin ondan sonra suçlayın. Bu ekip idarecilerinin talimatı ile sürekli dIşarda çalışan ekip. algı ile iftara atanların lafına bakmayın.
Nuri - bu adamın yaptığı resmen devleti zarara sokmak hırsızlık adli işlem yapmak lazım nasıl olurda hırsız muhtarlık yapar
Tarihçi - bankamatik memurlarını temizlemeye devam
Chp Li - Bence şunu sormak lazım 145 gün kart bastığında belsa da kime olmayacak işler için baskı yapıyordu.
Emre Yılmazoktay - 2004 yılında Akp Büyükşehir’i kazanınca, İzgaz’ın da başına geçti. Burada ilk işleri ben ve benim gibi değişik iş kollarında görev yapan, yaklaşık 15-20 Chp’li arkadaşımı sayaç okuma ve gaz kesmeye vermek oldu. Akp’li yöneticiler sabahları odamıza gelip sürekli bizi işten atma tehditinde bulunarak taciz etti. Bizler ise tüm baskılara rağmen ekmeğimize sahip çıkmak için bunları sineye çektik ve işimize sarıldık. Gün oldu sayaç okurken yaralandık, gün oldu gaz keserken hırpalandık ama asla işe gelmemezlik yapmadık. Birgün Akp’li yöneticiler Sayaç Okuma bölümünü özelleştirdiklerini söyleyip, tazminatlarımızı vererek, bizleri işten attı. Sesimizi duyurmak için Sabri Yalım Parkı’na çadır kurduk ve hakkımızı aramaya başladık. Birçok İzmitli vadandaş gelip bizim geri dönmemiz için imza atıp, destek verdi. Topladığımız binlerce imzayı, Akp’li yöneticilere iletmek istedik ama hiç birinin umrunda olmadı. Bugün birileri kalkmış, 1453 günde sadece 145 gün işe gelen insanın işine son verilmesini protesto etmeye çalışıyor. Şimdi yorum sizin. Haksızlık kime yapılmış?
Tekin 41 - BU MUHTARA SAHIP BELEDOYEDEKI GOREVIYLE ALAKALI SAHIP CIKAN SIYASILER.SIZDE AYNI BU ZIHNIYETTESINIZ.CALISMADAN HALKLA ILGILENMEDEN MAAS ALIYORSUNUZ.YAZIKLAR OLSUN.ELESTIRIM BU ARKADASIN MUHTARLIK GOREVINE KESINLIKLE DEGILDIR.KIMI VEKIL TARLADA FOTOGRAF CEKTIRIR KIMISI BOS BOS KONUSUR.YETER ARTIK.
Rambo - kart olayı bahane akp li olduğu için işten cıkarılmıştır tıpkı istanbuldakiler gibi
Hotmailcoml@" Ünsal" - Durum bütün açıklıgıyla ortada 2017 2018 ve 2019yılında ise 11_ 9 za kadar gine işe gelmemiş 12 _ 9 dan sonra toplam 12 gün işe gelmiş 2014 yılımdan 2019za kadar toplam 145 gün işe gelmiş ve bu süredede tıkır tıkır maaş ödenmiş böyle bir çalışma düzeni dünyanın hangi ülkesinde var acaba özel söktörde çalışmış olsa 3 gün üst üste 3 gün gelmemiş olsa 4 günü kapı önüne konurda hiç haketmeden ödenen ücretler kendisinden yasal faizi ile geri alınması gerkie başta eski belediye başkanıda dahil tahakkuku gerçekleştiten ödemeyi yapan yada yaptırılması için talimat veren kimse adalet önünde hesap vermeleri sağlanmalı belediye arpalık değil bu para hepimiziin vediği vergilerle oluşan belediye bütçesin ödenmiş olup İBRAHİM EFE içinde haksız kazanç sağlama ve
tutuklanma talebiyle ceza davası açılarak adaletçe verilecek karar indirimsiz olarak uygulanmalı
Ahmet KASIMOĞLU - Anlaşılan İbrahim Efe halka değil, sendikasına hizmet etmiş.
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