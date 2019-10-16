Öğrenciler Kocaelispor’u çooook seviyor!

Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Kocaelispor’u konuk etti. Öğrenciler soruları ile katılımcıları terletirken ayrıcalıklı bir etkinliği geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

CEVAPLAR SALONDAKİ HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Köseköy’de faaliyet gösteren Kocaeli Bahçeşehir Koleji Kocaelispor Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, Teknik Direktör Engin Korukır, futbolculardan Kaptan Burak Süleyman, ikinci kaptan Kemal Can Aydemir, orta sahanın dinamosu Mesut Özdemir ve genç kaleci Volkan Mert Kokmaz’ı ağırladı. Yaklaşık 1.5 saat söyleşide konuklar terlerken verilen cevaplar renkli anların yaşanmasına neden oldu.

MÜDÜR KALCI TEŞEKKÜR ETTİ

Barkovizyon şeklinde başlayan etkinlikte Kocaelispor’un şampiyonluklar yaşadığı sezonlar ve bu sezon oynadığı kimi maçlar öğrencilere izletildi. Öğrencilerin sorularını samimi bir şekilde cevaplayan Yeşil Siyahlılar da soru sordu ve doğru cevap veren öğrenciler formayı kaptı. Okul Müdürü Mahmut Kalcı davetlerini geri çevirmeyen Kocaelisporlu kurmaylara teşekkür etti ve önümüzdeki yıl panelin üçüncüsünün de yapılacağının müjdesini verdi.