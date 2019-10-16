Derince Meclisi Mehmetçiğin yanında

Derince Belediyesi Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti temsilcileri AKP Grup Başkanvekili İbrahim Şirin, CHP Grup Başkanvekili Erhan Akpınar, MHP Grup Başkanvekili Özhan Kurt ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Nurcan Acaroğlu Göktaş, yayınladıkları ortak açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat, Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir.

BİRLİK VE BERABERLİK

Derince Belediyesi Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin emaneti olan bu vatana sahip çıkan fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.