“Bu gol Türkiye’nin başarısını hazmedemeyenlere gelsin”

AKP İzmit İlçe Teşkilatı üyeleri, ilçe yönetimi ve mahalle başkanları Türkiye A Milli Takımı’nın Euro 2020 yolunda Fransa ile oynadığı zorlu maçı birlikte takip etti. birlikte Sekapark’ta bulunan Marina Cafe’de gerçekleşen etkinliğin keyifli geçtiği öğrenilirken, teşkilat mensupları organizasyon nedeniyle AKP İlçe Başkanı Ali Güney ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

“HAZMEDEMEYENLERE GELSİN”

Milli maçın ardından değerlendirmelerde bulunan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Bu tür programları, teşkilatımızın ve mahalle başkanlarımızın kaynaşması açısından önemsiyoruz. Partililerimle böyle bir organizasyonda buluştuğum için mutluyum. Milli takımımızı aldığı başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Attığımız bu golün ürkiye’nin her alandaki başarılarını hazmedemeyenlere armağan ediyoruz” dedi.