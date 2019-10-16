Yıldız: Şayir öfkesini kontrol edemiyor

İYİ Parti Başkanı Şanbaz Yıldız, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı’nın başarı ile sonuçlanacağını inandıklarını belirten Yıldız, “Askerlerimizin sağ salim evlerine dönmeleri Allah’tan dileğimizdir. Kahraman TSK’nın bu harekattan başarıyla çıkacağına güvenimiz sonsuzdur. Ayrıca HDP İl binası önünde bekleyen annelerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu anneleri İyi Parti olarak desteklediğimizi belirtirken annelerin umutlarının HDP’ den değil devletten olduğunu vurgulamak isteriz” dedi.

TOPLANMA ALANLARINI SORDU

Büyükşehir Belediyesi’nin deprem toplanma alanları ile ilgili herhangi bir çalışmada bulunmadığını söyleyen İYİ Partili Yıldız, “Depremde toplanma alanları sıkıntılı, bölgemizde 26 tane mevcut. AFAD’ın sitesinde görülen alanların tamamı okul bahçeleri, camiler veya belediyeye ait parseller. İnsanların toplanabileceği alanların yeniden değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Son olarak AKP’li Şayir’in Dilovasılı vatandaşlara kullandığı ifadelere değinen Yıldız, “Bu sözlerin halkın oyları ile seçilmiş bir belediye başkanına yakışmadığını üzülerek ifade ediyoruz. Öfke kontrolü yapamayan birini aday yapan AKP il yönetimini de yanlış işleyen iç süreçlerini değerlendirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.