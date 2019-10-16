İnşaat sektörü, 3-4 kat sınırının artırılmasını istedi

Kocaeli Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlıklarını yürüttüğü yeni İmar Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi. Yapı-inşa sektörünün yoğun ilgi gösterdiği toplantıda KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, 3-4 olan kat sınırının artırılmasını önerdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kentte uygulanacak olan ve bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü yeni İmar Yönetmeliği ile ilgili bilgi vermek ve KOTO üyesi müteahhit ile inşaatçıların görüşlerini almak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi. KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda, yoğun ilgiyle gerçekleştirilen seminere KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar ev sahipliği yaparken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan, KOTO üyelerini kapsamlı olarak bilgilendirdi.

“DEPREM KOCAELİ İÇİN MİLAT OLDU”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

aynı zamanda İnşaat Mühendisi Abdurrahman Çuhadar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin kentin imar uygulamaları için bir milat olduğunu ancak halen depremden kalan 3-4 kat sınırının artırılması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi; “Kocaeli genelinde imar uygulamalarını 1999 Depremi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırırsak yanlış olmayacağı kanaatindeyiz. 1999 yılına kadarki imar uygulamalarında binalar 7 kata çıkmakta iken, 1999 depreminden sonra, o anın getirdiği psikoloji ile bir anda 3- 4 kata düşürülmüştür. Bunun tek gerekçesinin de yüksek katlı yapıların depremde yıkılması ya da ağır hasar alması olduğunu görmekteyiz. Altını çizerek belirtmek istediğim Kocaeli’nin genelinde geçmişten beri çok katlı imar uygulamasının olduğudur.

DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPILAR

Depremden günümüze kadar imar yönetmeliği çeşitli zamanlarda güncellenmiş, yapı koşullarında değişiklik yapılmasına karşın 1999 Depremi sonrasında geri alınmış kat uygulamasına geçilmemiştir. Yapıların güvenliği ile ilgili deprem yönetmeliği de iki farklı zamanda güncellenmiş 2007 ve 2018 yıllarında; yapı denetim sistemi getirilmiş ve bu sistemde güncellenme yapılarak daha etkin kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Şunu çok rahat söyleyebiliriz artık; yeni yaptığımız yapılar depreme karşı dayanıklı yapılardır. Hem modern hem de güvenli yapılardır.

“KAT SAYISI 5-7’LERE ÇIKARILMALI”

Modern kent planlanması içinde, kentin gelişimi, artan nüfusun yerleşimi, düşürülmüş bu kat sayısı ile yolumuza devam etmemizin çok mümkün olmadığı görülmektedir. Özellikle ilçe merkezlerinde bulunan 5-7 katlı, 1999 Depremi öncesi yapılar depreme dayanıksız olmasına rağmen düşük kat uygulamasından yıkıp yerine yenisi yapılamamaktır. Bu tarz yerler için eski imarına mutlaka dönüş yapılmalı herkes yıktığı yüksek katlı yapısının yerine aynı kat ve malik sayısınca yapı yapılacak şekilde kat sayısının 3-4’ten 5-7’lere çıkartılmalıdır.

“KOTO OLARAK KATKI SUNMAYA HAZIRIZ”

Boş arazilerde ise bölgesel planlama yapılması, eğimli arazilerde yapılan konutların yol kotunun altında kalan yerlerin bağımsız bölüm olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması, mevcutta olan kata ilave bir kat daha verilmesi, çatı dubleksinin ise müstakil konutlar haricinde iptal edilmesinin tarafımızca uygun olacağı kanaat ve düşüncesini taşımaktayız. Bizler bu kent için her türlü çalışmayı yapmaya, çalışmalara katılamaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtirim” dedi.

KENTİN İMAR GEÇMİŞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç de, yeni İmar Yönetmeliği’ne geçmeden önce Kocaeli’nin imar düzenlemeleri geçmişini çok iyi bilmek ve geleceği de buna göre değerlendirmek gerektiğine vurgu yaptı.

PLAN TASLAKLARI

Mengüç, “İşin çok başındayız. Sizler gibi iş insanlarımıza meslek odalarımıza danışıyoruz. Belli bir noktaya geldikten sonra bir uzlaşı sağlarsak da onay süreci ile ilgili işlemi başlatacağız. Çevre Şehircilik Bakanlığı’na gönderip onay isteyeceğiz. Bakanlığa gönderdikten sonra değişikliği zor olacağı için tam bir plan hazırlamalıyız. Şuan işin başındayız. Mevcut planlı alanlar tipi imar yönetmeliği ile alakalı neler getiriyor bunu biliyorsunuz. Bizim plan notlarımız neler getiriyor hepsini biliyorsunuz. Biz ne kadar zorlarız onun peşindeyiz açıkçası. Hazırladığımız metni Ticaret Odasından alıp bize görüşlerinizle katkı sunabilirsiniz.

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İnşaat sektörü durağan bir dönem yaşıyor. Yaptıklarını satamıyorlar yeni projeler yapamıyorlar. Belki geçmişte yaşanan hatalar varsa onların da konuşulup düzeltilmesiyle ilgili de bir dönem yaşıyoruz. Özellikle otopark yönetmeliği bizim elimizde olan bir konu değil. 01.01.2020 tarihi itibariyle yönetmelik uygulamaya girecek. Belediyelerimiz doğacak sıkıntıları önceden öngörüp ruhsatla alakalı çok yoğun çalışıyorlar. Senenin ortasına kadar inşaatta hareketlenme bekliyorum. Edindiğiniz tecrübe ve yaşadığınız sıkıntılarla birlikte sizlerin beklentileri varsa ona tamamen yönelelim” dedi. Mengüç’ün sunumunun akabinde, iş insanları plan taslağı ile ilgili görüş ve önerilerini iletti.