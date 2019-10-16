GTÜ’de ‘Erasmus Days’ heyecanı

GTÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Günleri (ErasmusDays) kapsamında öncelikle GTÜ personeline yönelik Erasmus+ projeleri bilgilendirme toplantısı ile ardından öğrencilere yönelik eğlenceli ve bilgilendirici etkinlikler düzenlendi. Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Mevlüdiye Güzel, yaptığı açılış konuşmasında personel ve öğrencilerde Erasmus konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti. Güzel, ayrıca kendilerine başvuruda bulunan tüm öğrenci ve personele yardımcı olmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Etkinlik alanında bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, GTÜ öğrencilerinin diğer alanların yanında Erasmus hareketliliği bakımından da avantajlı konumda bulunduklarını belirterek yapılan bilgilendirme çalışmasını olumlu bulduğunu kaydetti. GTÜ Erasmus Ofisi’nde düzenlenen etkinlikte bilgilendirme toplantısı, mini konserler, Erasmus deneyim paylaşımları, bilgi yarışmaları ve sunumlar yapıldı. Kokteyl eşliğinde düzenlenen etkinlikte ayrıca çeşitli ikramlar yapılıp hediyeler dağıtıldı.