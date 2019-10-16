Seymenliler, Konya’da arazi inceledi

Özel Seymen Anadolu Lisesi öğrencileri coğrafya dersi kapsamında jeopark alanı(Jeopark, uluslararası öneme sahip farklı veya aynı türden jeolojik miras örneklerinin bir arada bulunduğu, yönetimi planlanmış, özel doğa koruma bölgeleridir) olması için adımlar atılan Konya-Karapınar çevresinde incelemelerde bulundu.

ÇATALHÖYÜK’Ü GEZDİLER

Özel Seymen Anadolu Lisesi 10 ve 11’nci sınıf öğrencileri, Karapınar Kumulları, Meke Gölü, Acıgöl, Yarımoğlu ve Timraş Obruğu ve insanların ilk yerleşik hayata geçtikleri yerlerden biri olan Çatalhöyük’ü gezerek bilgi edindi. Öğretmenler, etkinlik kapsamında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtirken, öğrenciler de kendilerine bu imkanı tanıyan başta okulları olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti. Öğrenciler geziden sonra sertifika da aldı.