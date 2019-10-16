3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da yeni teknik adam Bülent Baturman ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda Yardımcı Antrenör İlhan Karabulut, Kaleci Antrenörü Rüstem İsmailoğlu ve Kondisyoner Necip Koçal da yer aldı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla çalışma ile devam etti. Futbolcuları fazla yormayan Baturman “Teklifi seve seve kabul ettim. 3 haftalık zorlu bir periyoda gireceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi. Antrenman öncesinde futbolcuları ile 45 dakikalık toplantı yapan Bülent Baturman, sporculara olan güveninin tam olduğunu belirtti.