3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da yeni teknik adam Bülent Baturman ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanda Yardımcı Antrenör İlhan Karabulut, Kaleci Antrenörü Rüstem İsmailoğlu ve Kondisyoner Necip Koçal da yer aldı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla çalışma ile devam etti. Futbolcuları fazla yormayan Baturman “Teklifi seve seve kabul ettim. 3 haftalık zorlu bir periyoda gireceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi. Antrenman öncesinde futbolcuları ile 45 dakikalık toplantı yapan Bülent Baturman, sporculara olan güveninin tam olduğunu belirtti.
Dün 18:04 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 18:06 TSİ
Baturman ilk antrenmanına çıktı
3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da yeni teknik adam Bülent Baturman ilk antrenmanına çıktı.
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - Kaleci antrenörü Rüstem de Kırklarelispordan gelip 1985'lerde Kocaelisporda oynamıştı...Baturman da Kocaelispor genç takımından itibaren başka takıma gitmeden futbolu bıraktığı 1990 yılına kadar Kocaelisporda oynadı.Ülkemizin en iyi orta saha oyuncularından biriydi, başarılar dilerim.
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