İbrahim Efe: Bir gün geri geleceğiz

İzmit Belediyesi’ndeki işine son verilen Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Efe bugün, İzmit Belediye önünde bir basın açıklaması yaptı. Efe’ye Tavşantepe Mahallesi sakinleri, Hizmet-İş ve Hak-İş Sendikası destek verdi.
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “ Bu gün İzmit Belediyesi’nin önünde , yıllardır kadrolu işçi olarak çalışan Kocaeli muhtarlar derneği başkanımız, üyemiz olan İbrahim Efe ve son 1 ay içinde işten çıkarılan diğer arkadaşlarımıza yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları, işten çıkarmaları protesto etmek için buradayız. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmit Belediyesi Başkanı ve yönetimi rövanşist duygularla hareket ederek, 15 yıllık AK Parti döneminde işe alınan ve siyaseten onlarla aynı kullarda siyaset yapmayan herkese düşmanca tavırlar sergilemiş, despotik uygulamalarla, kimin referansı ile işe alınmış, sosyal medya hesaplarında bu gün ve geçmiş paylaşımları takip edilmek suretiyle adeta cadı avına çıkılmıştır” dedi.
“BU ZAMANA KADAR GEREĞİ YAPILIRDI”
“Kamuoyunda algı oluşturuyorlar” diyen Ersoy, “Üyelerimiz ikna odalarda psikolojik baskılara maruz kalmış, işi ile aşı ile tehdit edilmiştir. Zorla sendika değiştirme baskıları yapılmış, işten çıkarma ve yer değiştirmelerle tehdit edilmiştir. Seçimden önce işçilerin aşı ile işi ile oynamayacağım diyen anlayış, işbaşına geldiği günden beri işçilerin aşı, işi, yerleri, sürgünlerle uğraşmıştır. Seçim üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen hala bankamatikçi söylemleri ile kamuoyunda algı oluşturmaya işçileri işten çıkarmak için zemin oluşturmaya devam etmişlerdir. İzmit Belediyesi’nde ne bir bankamatikçi ne de çalışmayan bir işçi vardır . Zaten olsaydı bu zamana kadar gereği yapılır işinden atılırdı .Sözde bankamatikçilerden söz edenler eğer bankamatikçilerin kim olduğunu merak ediyorsa, amir olarak görevlendirilen ve işverenden talimat aldığını söyleyip işçilere sendikal baskı yapmaktan başka hiç bir iş yapmayan bu kişilere baksınlar” şeklinde konuştu.
“İŞÇİLER BİZE GÜVENSİN”
“Siz hala verdiğiniz sözü tutmadınız” diyen Ersoy, “Bir kez daha buradan İzmit Belediyesi yönetimine sesleniyoruz, Biz de işçi çocuğuyuz. İşçiler bize güvensin, diğer belediye başkan adaylarının KHK ile belediye şirketine geçen işçilere verdiği ücretin, iki katını vereceğim diye söz verdiniz, bin 400 işçi size inandı bir çoğu oy verdi , ancak iş uygulama gelince bütün başkanlar sözünü tuttu siz hala verdiğiniz sözü tutmasınız, İzmit Belediyesi işçisi sizden verdiğiniz sözü tutmanızı beklerken, siz sudan sebepler işçinin aşı, işi ve yerleriyle oynadınız. Bu anlayışla İzmit işçisinin mutlu edemezsiniz bu anlayışla İzmit halkına hizmet veremezsiniz. İşçilerin emeğini, alın terini hiçe sayan, onu istismar eden anlayış ne yazık ki büyük işçi kitlelerinin bulunduğu İzmit’e yakışmamaktadır. İzmit’e hizmet etmek, öncelikle bu hizmetleri gerçekleştirecek emekçilere verilen değere bağlıdır” ifadelerinde bulundu.
“HUZURUN TEKRAR SAĞLANMASINI DİLİYORUZ”
Ersoy son olarak, “Oysa ki; yerel seçimlerden bu tarafa İzmit Belediye yönetiminin tutumu emeğin heder edildiği, alınterinin hiçe sayıldığı, daha da ilerisi alınterine ve emeğe cephe açmakla eş değerdir. Yıldırmalar, baskı, mobbing ve işten çıkarmalarla adı anılacak olanlara bir kez daha İzmit’in kargaşaya değil, iş barışına ihtiyacı olduğunu hatırlatıyoruz. Bir an önce işten çıkarmalara ve sendikal baskılara son verilerek İzmit belediyesinde bozulan iş barışı ve huzurunun tekrar sağlanmasını diliyor, başta İbrahim Efe ve işten çıkarılan tüm işçiler için her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
“BEN BU ONURU BAKKALDAN ALMADIM”
Kalabalık 'İbrahim Efe sen bizim her şeyimizsin' ve Tavşantepe seninle gurur duyuyor’ sloganlarının ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Efe, “ Öncelikle Kocaeli kent kamuoyundan İzmit'in şahsım ailem adına şahsıma yapılan hunharca saldırı nedeni ile bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Mesele bizim haysiyetimiz şerefimiz ve onurumuzdur. Ben bu onuru bakkaldan almadım. 43 yaşındayım 35 yıldır bu milletin hizmetinde kazandım bu onuru. 1 günlük gazete manşetleri İle şahsıma saldırılar oldu. Sayın başkan da bir anne. Daha öncede fabrikalar kapandı kendisi gidip işçilere destek verdi. Şimdi kendisi işçi çıkarıyor. Basının işi haber yapmaktır. Muhtarın işi hizmet yapmaktır. 20 yıldır belediyede çalışmaktayım. 2019 yılında mahallem beni onure ederek tek başına muhtar ilan etti. Görevim gereği hem muhtarlık vazifeni hem de belediyeden yapılan muhtarlık tanımı çerçevesinde tarafıma sunulan 1 tane işi muhtarım yapın deyip de yapmadıysam istifa edeceğim. Tarafıma verilen işi yerine gelmediysem istifa edeceğim benim amirim burada” dedi.
“GÖREVİMİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİM”
Belgelerin düzmece olduğunu belirten Efe, “4 elle işime sarıldım çoluğuma çocuğuma helal rızk götürdüm. Haysiyetimizle oynanacak iş akti fesih edildi. Mesele iş değil. Rızkı veren Hüda’dır kula minnet eylemem. Çalışma sistemim 24 saate esastır. Görevimi layıkıyla yerine getirdim. İtibar suikastı ile karşı karşıya kaldım. Belediyeden aldığım maaşı yetim hakkı olarak lanse edenler muhtarın hakkı emirdir diyerek göreve geldiler. Bu son değil bizim için bir başlangıçtır. Şahsıma vurulan tüm hitaplar zinhar yalandır. Düzmece belgelerle kendilerini haklı çıkarmak için çalışmalarda bulunacaklardır. Bizi işten atması gerekçesi ile başkanımıza kızacak değiliz biz ondan hizmeti talep edeceğiz o da yapacak. Böle bir dönemde ülkemizin geçtiği süreçte buradan topladığınız için özür diliyorum. Keşke bu bayrak altında barış pınarını destekliyoruz diyebilseydik. Bize bu yapılmamalıydı. Şimdiye kadar hep görev verin yapacağım dedim. Hepinize katılım için teşekkür ediyorum. Belediye'de çalışan arkadaşlarıma veda etmiyorum bir gün geri geleceğiz” şeklinde konuştu.
“ÇALIŞMIYOR DENMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM”
İbrahim Efe’nin birim amiri olan Erdal Kahveci yaptığı açıklamada, “10 yıl İbrahim Bey ile birlikte çalıştık. İzmit Belediyesi’nde görev tanımı var. İbrahim Bey’e görev verilirken oturduk nasıl çalışabilirsiniz diye konuştuk. İbrahim Bey’e eğlence mekanları ve emniyet ile ilgili görevleri kendisine verdik. Gece saat 02.00’da bile kendisini aradığımızda mekanlara gidip rapor tuttu. İbrahim Efe belediyenin aleyhine olan işleri dahi lehine çevirmiştir. Ben çalışmıyor denmesine çok üzüldüm” dedi
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Yorumlar
(41 )
Yargısız Infaz - O sendika başkanı önce çalışan ter döken işçilerin haklarını savunsun. İşe gelmeyen adamın hakkatını değil
Mustafa - Bizzat şahidim,belediyenin orada esnafım.İbrahim Bey her gün öğlen saatlerinde,araç girişi yasak olan istiklal caddesine lüks aracı ile girer,esnafın dükkanının önünü,halkın yürüdüğü yolu işgal ederek arabasını oraya park eder.Arabasından inip belediyeye gider.2 saat geçmeden tekrar geri gelip arabasına atladığı gibi geri gider.Böyle yaparak belediyeden o biçim de maaşını alır.Artık yedirme içirme günleri geride kaldı.Kimsenin haksız kazanç elde etmeye hakkı yok.Bu olaya bu kadar büyük tepki gösterenler,İbrahim Efeyi korumaya çalışanlar bu haksız kazançtan nemalananlardır.Durum gayet açık ve nettir.İbrahim efe İzmit belediyesinde mesai harcamadan yıllarca maaş almıştır.İşten çıkarılmayı sonuna kadar haketmiştir,geç bile kalınmıştır.
Vural Cem - Hükümet bu işe el atmalı.Bankamatik çalışanı var mı yok mu araştırılmalı.Varsa cezalandırılmalı.Bu tüm belediyeler için geçerli.Gereksiz yere kimse suçlanmamalı.Adalet sağlanmalıdır.
Kandıralı - Sen ne onurundan bahsediyorsun?Sende onur ne gezer.Sende onur olsa kendi öz babanı sokağa atmazsın.Baban yapayalnız Kandıra'nın Beyce Köyündeki kapalı köy okulunun lojmanında perişan halde yaşıyor.Babanı evine sığdıramamışsın onurdan bahsediyorsun.Senin gibileri AK Partililer de iyi tanısa asla sana destek olmazlar.
AKARCALI - Bu şahıstan gelmediği günlerin parasını faizi ile geri almak gerekir yoksa fesih birşeye yaramaz
Mülayim Çoksert - Yürrü , ense traşını görelim....Anca gidersin....Hem muhtar hem belediye memuru, duble maaş......Vatandaş asgari ücretli iş bulamazken,karnı aç gezerken sen çite katmerli kaymaklı kadayıf yiyeceksin.
Façalı - hadi oradan hadi oradan
Özgür - Demek ki CHP İzmit Belediye'sini alamasaydı bunlar da ortaya çıkmayacaktı. Neler öğreniyoruz duyduklarımıza inanamıyoruz benim vergilerim kimlere nerelere gitmiş ama tabi düzen hep böyle gitmez bir gün her şey tek tek ortaya çıkar eğer varsa böyle bir şey haram olsun!
Babacan - Bu. İnsanlarda utanmada kalmamış ha haksız maaş almışsın ha çalmışsın hiç farkı YÖK buna destek veren AKP yandaşları bunu düşünmeden suca ortak oluyor
Tarihçi - bankamatik memurları her beldede var bunlarıda temizleyin
Semra - Kimse çalışmadığı işten para beklemıycek, bu zamana kadar aldıklarına saysın, boyle kapının önüne konur.
Mert Ataman - Ben bu tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyen, alınteri dökmeden maaş alan adamadan ziyade ona destek veren çanak yalayıcılarına hayret ediyorum. Bu kadar mı alçalır bir insan. AKP yönetiminin ülkemizi getirdiği duruma bakın. Hırsızlık yapan resmen ve alenen destekleniyor. Haksız kazanç yapan şakşaklanıyor. Nasıl bir ülke olduk. Bu insanlar kim ve nereden geldi. İnsan kalitemiz ayaklar altında. AKP'nin verdiği zarar giderilir ama düşen insan kalitesinin yükselmesi için yüzyıllar gerekli.
R.KURT - Hem hırsızsınız,hem arsız.
Osman - Sayın Başkanımızı takdir ediyorum. Belediyede partizanca calışanların yönetime faydasından çok zararı olur. Bu arkadaş acitasyon yaparak kendini çok iyi adam, helal lokma yemiş, kul hakkı yememiş ve geçmiş dönemler AKEPE yönetiminde bedava çalışmış ama gelgelelim çoook büyük işler yapmış gibi göstererek sendikaya da yanına alarak halkın gözünde çok dürüst imajı sergilemeye çalışıyor. Belediye Yönetimi kimin kim olduğunu biliyor, kendinizi fazla yormayınız. Yanınızda ki yaltakçıları da alarak çekip gidiniz. Sendika da sanki işçinin hakkını savunuyormuş gibi boş konuşuyor AKEPE yalakaları. Adam olun adam sırf muhalefet olsun diye konuşmayın sendika da partizan nedir len sizden çektiğimiz bizlerin paraları ile varsınız yandaş herifler bırakın gidin. Başkanım İZMİT seninle gurur duyuyor, sen yanlış yapmazsın her zaman seninle ve destekçiniziz. Saygılarımla
Emre Meşe - utanmadan nasıl insanların karşısına çıkıp basın açıklaması yapıyorsun 9 yıldır haksız yere aldığın dul yetim hakkını nasıl ödeyeceksin önce onu açıkla
AKP - Varmılan işe gitmeden maaş almak birde haklıymış gibi şov yapıyor buna destek verenlerde bunun gibi bankamatik işçisi
Zzzzzzz - Bu nedemek Yani Benim Oy Potansiyelim Var Kocaeli B. Bld'si Uyan Beni Al Ben Akpliyim Demek Evet Partili Olabilirsin Ama Sen Bir Muhtarsın Sana oy veren chpli, Mhpli Kesimi Unutma Birdahaki Seçim Komple işssiz kalırsın KALACAKSINDA..!
ismail - İbrahim Efe,sen işe gitmeden kart bastın mı basmadın mı?Bunun hesabını bir vermelisin öncelikle.Suyu bulandırmaya gerek yok.
Fatih - Eeee, devir artık değişti. Geceleri kafaları çekip, çekip Ayyaş kafalıların “O’nun başına çorap örelim, bunun huzurunu bozalım tatmin olalım” devrine hoşgeldiniz. Sarhoş CHP devri...Sırf Ak partililere kininden dolayı ideolojilerinden taviz veren ve oylarını Sahte Gülüşlü, Sinsi Şeytan’a veren kitle, şimdi anlamışsınızdır yaptığınız hatayı...
Nuri - hırsızları kollamayan bir idare niye zorunuza gidiyor hırsızların işten atılması acaba
Muharrem Çatak - He lan, çok pişman olduk gerçekten. Dur bi geri alalım senin kankayı :))) Lan ona buna sarhoş diye iftira atıp kuru sulu en çok çeken kitleye bak hele :))))
Koç - Elbet bir gün geri döneceğiz.
Kandıralı - Vatandaşa muhtarlık yapmış çağrıldığında gitmiş dertlerine çare olmuş olabilir vatandaş memnun kalabilir;söz konusu belediye ve haksız aldığı ücret sapla samanı karıştırmayalım.
Amele - Niçin illa belediye,gidip bir özel fabrikada 'da 24/08 vardiyasında çalışılabilir.ve birçok insanda yıllarca çalışıyor.hatta Asgari ücrete.ben şahsıma ,yıllarca özel firmalarda çalıştım.çalıştım.çalışmak,Şereftir.çalışmadan ,maaş almak ,Allah'a hesap var.illa niçin BELEDİYE,çalışmak isteyene İZMİTTE çok işyeri var.birçok FABRİKA var.
façalı - trübine oynuyor sahtekar riyakar len işe gitmemişsin daha ne neyin peşindesin tutmamz bu olay bak işine
Engin - Öncelikle işine geleceksin, evine haram lokma sokmayacaksın.
Sonra sizin sendikalarınız senelerdir neler yaptı herkes biliyor. Öteki dünyada yatacak yeriniz yok.
Metin - İZGAZI SATTINIZ, BİZİ ATTINIZ
İzgaz’dan biz atılırken nerdeydiniz? Umrunuzda bile olmadı.
Not: Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, İzgaz özelleşince, kimse işinden olmayacak diye söz vermişti.
Hakan Büyük - Ben İzgaz’da şöför olarak çalışırken, Akp Büyükşehir’i kazandı ve İzgaz’ın da başına geçti. İlk işleri ben ve benim gibi yaklaşık 15-20 Chp’li arkadaşımı sayaç okuma ve gaz kesmeye vermek oldu. Hemde tehditlerle, hakaretlerle. Tüm piskolojik baskılara rağmen işimizi en iyi şekilde yaptık. Verilen iş emirlerini harfiyen yerine getirdik. ve birgün Akp’li yöneticiler Sayaç Okuma bölümünü özelleştirdiklerini söyleyip, tazminatlarımızı vererek yaklaşık 15-20 arkadaşımızla bizi kapıya koydu. Sabri Yalım Parkı’na çadır kurarak sesimizi duyurmak için günlerce eylem yaptık. Ama bugün sesi çıkanların hiçbiri bizim yanımızdan bile geçmedi. Oğlunu İzgaz’ın güzel bir yerine yerleştiren, Büyükşehir başkanı bizimle muhatap bile olmadı. Akp il ve ilçe yöneticileri ise yapabilecek birşeyleri olmadığını söyleyerek sırtını döndü. Var gücümüzle çalışmamıza rağmen, bize karşı Partizanlığın AĞABABASI yapılırken kerize yatanlar, şimdi kalkmış demogoji yapıyor. Fatma Kaplan Hürriyet başkanı lekelemeye çalışıyor. Unutmayın Fatma Başkan göreve gelirken, kimseye haksız kazanç sağlatmayacağının sözünü verdi. Çalışmayanın gözünün yaşına bakma başkanım. Birileri biz çalıştığımız halde bizim gözümüzün yaşına BAKMADI.
Onur - Gece 02:00 de gidip eğlence mekanlarınad ne raporu tuttu çok merak ediyorum birde son 15 yılda Belediye işe alırken kaç kişiye sormuş acaba nasıl çalışırsınız diye, kişi işe değilde iş kişiye uydurulmuş.Akp CHP vs farketmez kim bizim paralarımız ile saltanat sürdüyse Allah bin bir türlü cezasını versin...
Nuri - gece 2 de eğlence mekanlarına gidilmiştir belki amaç başkadır kesin
Hasan Salat - CHP İzmit belediye başkanlığı seçimini HDP oyları ile aldı. BU yüzden AKP lileri işten çıkartarak çok iyi yapıyor yerine seçimi ona kazandıran HDP lileri işe almalıdır. İzmit belediyesi HDP lileri işe almazsa bir dahaki seçimde seçilemez. Sonuçta HDP yasal bir partidir. Hep 15 senden beri izmitliler işe girdiği birazda doğudan gelen HDP liler işe girsin İzmitliler dinlensin. CHP nin aklı varsa HDP lileri işe alır yoksa seçim meçim kazanamaz CHP
Mert Ataman - Sen bir AkTroll'sun. Amacınıza ulaşamayacaksınız. Ne yaparsanız yapın yediğiniz haram lokmalar fitil fitil çıkacak. O çok sevdiğiniz arap kardeşleriniz gibi seçimi kaybettiğinizde bu ülkeye ihanet içerisine gireceksiniz. Ama sizi bu ülkeden kaçıracak bir İngiliz zırhlısı bulamayacak ve hesap vereceksiniz.
Muharrem Çatak - Salata Hasan, provokasyonu kimse yememiş farkında mısın? Kimse basit oyunlar içerisine girmesin minicik beyni ile...
Vatansever - Memleketin çivisi çıkmış. Ahlak kalmamış. Sayın Efe herşey ortadayken bu açıklamayı hangi yüzle yapıyor? Yanındaki goygoycu tayfasına buna çanak tutuyor. Kardeşim 1453 günde 145 gün kart basmışsın. Çalışmadan çift dikiş yapmışsın. Kul hakkı yemişsin. Birde çıkıp bunları konuşuyorsun. Ayrıca AKP yetkililerinde "hayır bu kişi adam gibi çalışıyordu" diyen çıkmadı. Buradan çıkan sonuç ekonomimizin neden son yıllarda geriye gidip çöküşe gittiğinin göstergesidir. Heryerde böyle insanlar varsa bizim vergilerimizin bu şahısları doyurmak için kullanıldığını gösterir. Son olarakta bu şekilde maaş alan, milletin hakkını yiyen hangi partiden kim olursa olsun kendi adıma haram zıkkım olsun.
Ibrahim - Tamam allah var yukarida,yardim isteyene yardim ettin elinden geldigince.bu olayda en cok sana yarar.ama milleti salak yerine koyma be kardesim.gitmemisin işe işte..
Suadiye - Chp milletle kavga ediyor 4 yıl sonra böyle giderse millet bunlara yalanın kim tarafından oldugunu gösterecek ve tokatı yiyecek belediyede çalışanları cezalandırıp nasıl olurda kendi maaşları helal oluyor anlamadık 7 aydır parmak oynamıyor izmitte maaş alıyorlar buda haram
Muharrem Çatak - Suadiyeli, Kartepe Belediyesi'nden fazla takip ediyorsun anlaşılan Chpli Belediyeyi :)
Kemal - Hangi işveren çalışanına nasıl çalışabilirsin diye sorar ! çok ilginç demek ki işe göre adam değil adama göre iş kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar bir insan nasıl hem belediyede çalışıp hem muhtarlık yapabilir aynı anda iki yerde olamayacağına göre işe gelmemiş çok açık zaten haklı olsa iş mahkemesine gider böyle şov yapmaz!...
endoplazmikretikulum - yuh be
İzmi̇tli̇ - YANİ AMİRİ DEYİMİ ŞUDUR.ADAMA GÖRE İŞ BULDUKTUR.
Hakan - Güzel iş varsa böyle iş bizde gelelim,durumuma göre iş ayarlayın bana bende çalışayım çift maaş alırım
İzmit Çocuğu - Hangi sıfatla geleceksin. İnsan içine çıkmaması gereken adamın pişkinliğine ve destekçilerine şaşırmamak elde değil. Nasıl bir toplum olduk biz. Allahtan korkunuz yokmu. İzmitin çocuğu olarak bir gün işe gelmeden bir krş kazandıysan çoluğundan çocuğundan çıksın. Biz izmitliyiz. Şahsım adına hakkımı helal etmiyorum. Sana vekil gelinine onun bunun yeğenlerine çocuklarına yazıklat olsun utanın biraz terkedin bu şehri
Nuri - bunlarda surat yok arkadaşım baksan seçime 2 gün kala çocuklarını belediteye sokan mehmet çetin hala gerinne gerine geziyor bunlarda sıfat yok yok yok yok yok
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