İbrahim Efe: Bir gün geri geleceğiz

İzmit Belediyesi’ndeki işine son verilen Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Efe bugün, İzmit Belediye önünde bir basın açıklaması yaptı. Efe’ye Tavşantepe Mahallesi sakinleri, Hizmet-İş ve Hak-İş Sendikası destek verdi.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “ Bu gün İzmit Belediyesi’nin önünde , yıllardır kadrolu işçi olarak çalışan Kocaeli muhtarlar derneği başkanımız, üyemiz olan İbrahim Efe ve son 1 ay içinde işten çıkarılan diğer arkadaşlarımıza yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları, işten çıkarmaları protesto etmek için buradayız. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İzmit Belediyesi Başkanı ve yönetimi rövanşist duygularla hareket ederek, 15 yıllık AK Parti döneminde işe alınan ve siyaseten onlarla aynı kullarda siyaset yapmayan herkese düşmanca tavırlar sergilemiş, despotik uygulamalarla, kimin referansı ile işe alınmış, sosyal medya hesaplarında bu gün ve geçmiş paylaşımları takip edilmek suretiyle adeta cadı avına çıkılmıştır” dedi.

“BU ZAMANA KADAR GEREĞİ YAPILIRDI”

“Kamuoyunda algı oluşturuyorlar” diyen Ersoy, “Üyelerimiz ikna odalarda psikolojik baskılara maruz kalmış, işi ile aşı ile tehdit edilmiştir. Zorla sendika değiştirme baskıları yapılmış, işten çıkarma ve yer değiştirmelerle tehdit edilmiştir. Seçimden önce işçilerin aşı ile işi ile oynamayacağım diyen anlayış, işbaşına geldiği günden beri işçilerin aşı, işi, yerleri, sürgünlerle uğraşmıştır. Seçim üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen hala bankamatikçi söylemleri ile kamuoyunda algı oluşturmaya işçileri işten çıkarmak için zemin oluşturmaya devam etmişlerdir. İzmit Belediyesi’nde ne bir bankamatikçi ne de çalışmayan bir işçi vardır . Zaten olsaydı bu zamana kadar gereği yapılır işinden atılırdı .Sözde bankamatikçilerden söz edenler eğer bankamatikçilerin kim olduğunu merak ediyorsa, amir olarak görevlendirilen ve işverenden talimat aldığını söyleyip işçilere sendikal baskı yapmaktan başka hiç bir iş yapmayan bu kişilere baksınlar” şeklinde konuştu.

“İŞÇİLER BİZE GÜVENSİN”

“Siz hala verdiğiniz sözü tutmadınız” diyen Ersoy, “Bir kez daha buradan İzmit Belediyesi yönetimine sesleniyoruz, Biz de işçi çocuğuyuz. İşçiler bize güvensin, diğer belediye başkan adaylarının KHK ile belediye şirketine geçen işçilere verdiği ücretin, iki katını vereceğim diye söz verdiniz, bin 400 işçi size inandı bir çoğu oy verdi , ancak iş uygulama gelince bütün başkanlar sözünü tuttu siz hala verdiğiniz sözü tutmasınız, İzmit Belediyesi işçisi sizden verdiğiniz sözü tutmanızı beklerken, siz sudan sebepler işçinin aşı, işi ve yerleriyle oynadınız. Bu anlayışla İzmit işçisinin mutlu edemezsiniz bu anlayışla İzmit halkına hizmet veremezsiniz. İşçilerin emeğini, alın terini hiçe sayan, onu istismar eden anlayış ne yazık ki büyük işçi kitlelerinin bulunduğu İzmit’e yakışmamaktadır. İzmit’e hizmet etmek, öncelikle bu hizmetleri gerçekleştirecek emekçilere verilen değere bağlıdır” ifadelerinde bulundu.

“HUZURUN TEKRAR SAĞLANMASINI DİLİYORUZ”

Ersoy son olarak, “Oysa ki; yerel seçimlerden bu tarafa İzmit Belediye yönetiminin tutumu emeğin heder edildiği, alınterinin hiçe sayıldığı, daha da ilerisi alınterine ve emeğe cephe açmakla eş değerdir. Yıldırmalar, baskı, mobbing ve işten çıkarmalarla adı anılacak olanlara bir kez daha İzmit’in kargaşaya değil, iş barışına ihtiyacı olduğunu hatırlatıyoruz. Bir an önce işten çıkarmalara ve sendikal baskılara son verilerek İzmit belediyesinde bozulan iş barışı ve huzurunun tekrar sağlanmasını diliyor, başta İbrahim Efe ve işten çıkarılan tüm işçiler için her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BEN BU ONURU BAKKALDAN ALMADIM”

Kalabalık 'İbrahim Efe sen bizim her şeyimizsin' ve Tavşantepe seninle gurur duyuyor’ sloganlarının ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Efe, “ Öncelikle Kocaeli kent kamuoyundan İzmit'in şahsım ailem adına şahsıma yapılan hunharca saldırı nedeni ile bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Mesele bizim haysiyetimiz şerefimiz ve onurumuzdur. Ben bu onuru bakkaldan almadım. 43 yaşındayım 35 yıldır bu milletin hizmetinde kazandım bu onuru. 1 günlük gazete manşetleri İle şahsıma saldırılar oldu. Sayın başkan da bir anne. Daha öncede fabrikalar kapandı kendisi gidip işçilere destek verdi. Şimdi kendisi işçi çıkarıyor. Basının işi haber yapmaktır. Muhtarın işi hizmet yapmaktır. 20 yıldır belediyede çalışmaktayım. 2019 yılında mahallem beni onure ederek tek başına muhtar ilan etti. Görevim gereği hem muhtarlık vazifeni hem de belediyeden yapılan muhtarlık tanımı çerçevesinde tarafıma sunulan 1 tane işi muhtarım yapın deyip de yapmadıysam istifa edeceğim. Tarafıma verilen işi yerine gelmediysem istifa edeceğim benim amirim burada” dedi.

“GÖREVİMİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİM”

Belgelerin düzmece olduğunu belirten Efe, “4 elle işime sarıldım çoluğuma çocuğuma helal rızk götürdüm. Haysiyetimizle oynanacak iş akti fesih edildi. Mesele iş değil. Rızkı veren Hüda’dır kula minnet eylemem. Çalışma sistemim 24 saate esastır. Görevimi layıkıyla yerine getirdim. İtibar suikastı ile karşı karşıya kaldım. Belediyeden aldığım maaşı yetim hakkı olarak lanse edenler muhtarın hakkı emirdir diyerek göreve geldiler. Bu son değil bizim için bir başlangıçtır. Şahsıma vurulan tüm hitaplar zinhar yalandır. Düzmece belgelerle kendilerini haklı çıkarmak için çalışmalarda bulunacaklardır. Bizi işten atması gerekçesi ile başkanımıza kızacak değiliz biz ondan hizmeti talep edeceğiz o da yapacak. Böle bir dönemde ülkemizin geçtiği süreçte buradan topladığınız için özür diliyorum. Keşke bu bayrak altında barış pınarını destekliyoruz diyebilseydik. Bize bu yapılmamalıydı. Şimdiye kadar hep görev verin yapacağım dedim. Hepinize katılım için teşekkür ediyorum. Belediye'de çalışan arkadaşlarıma veda etmiyorum bir gün geri geleceğiz” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMIYOR DENMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM”

İbrahim Efe’nin birim amiri olan Erdal Kahveci yaptığı açıklamada, “10 yıl İbrahim Bey ile birlikte çalıştık. İzmit Belediyesi’nde görev tanımı var. İbrahim Bey’e görev verilirken oturduk nasıl çalışabilirsiniz diye konuştuk. İbrahim Bey’e eğlence mekanları ve emniyet ile ilgili görevleri kendisine verdik. Gece saat 02.00’da bile kendisini aradığımızda mekanlara gidip rapor tuttu. İbrahim Efe belediyenin aleyhine olan işleri dahi lehine çevirmiştir. Ben çalışmıyor denmesine çok üzüldüm” dedi