Kadın eylemcilere polis müdahalesi!

Bugün İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan İZGAZ içerisinde K.T. (44) 2 çocuk annesi Ayşe Acar’ı (36) silahla vurarak öldürdü. K.T. gözaltına alınırken Ayşe Acar’ın cenazesi otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Kocaeli Kadın Platformu, bugün öldürülen Ayşe Acar ve tüm kadınlar için Belediye İş Hanı önünde ses çıkarma eylemi gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz da katılım gösterdi.

“BİZ KADINLAR ÖLDÜRÜLMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Kadın cinayetleri politiktir”, “Münferit değil erkek şiddeti” sloganları atan kadınlar daha sonra “Bugün burada sokak ortasında herkes güpegündüz öldürülebilirim korkusu yaşamak istemeyen kadınlarla bir araya geldik. Bu yaşam çığlığını duyurmak için bir araya geldik. Güpegündüz herkesin gözleri önünde bugün katledildi. Biz biliyoruz ki ne bu kadın cinayeti ne de haftalardır, aylardır, yıllardır aldığımız kadın cinayetleri haberleri münferit vakalar değil; erkek şiddetinin bizzat yansımalarıdır. Biz yaşamak istiyoruz. Biz kadınlar hayatlarımızdan vazgeçmek istemiyoruz. Biliyoruz ki bu sistematik cinayetler karşısında bir araya gelmediğimiz müddetçe, biz kadınlar öldürülmeye devam edeceğiz. Bu yaşamak isteyen kadınların çığlığıdır. Yanımızdaki kadınlara sahip çıkacağız” açıklamasında bulundu.

4 GÖZALTI

Açıklamanın ardından kadınlar tef ve ıslık çalarak Yürüyüş Yolu üzerinde yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis slogan atarak yürümeye izin vermeyeceğini belirtti. Kadınlar bu kez şarkı söylemesinin ardından polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında platformdan 3 kişi gözaltına alınırken, yoldan geçmekte olan bir vatandaş da tepki göstermesi üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan, 42 Evler'de bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen platform üyeleri 21.00 sularında ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.