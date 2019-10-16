Baro Başkanı: Sadece cezalandırmak şiddet için çare değil!

Bugün eski eşi tarafından öldürülen iki çocuk annesi Ayşe Acar (36) cinayeti hakkında Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir’den açıklama geldi. Candemir; “Ülkemizde silahlanma çok ilerlemiş bir durumda. Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli. Şiddeti, televizyon programlarından, sosyal medyadan söylemlerimizden bulunduğumuz her alandan uzaklaştırmak için yapılacak ne varsa Kocaeli Barosu olarak hazırız” dedi.

"ŞİDDETİ ÖZENDİRECEK HERŞEYİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Kadın cinayetlerinin bitmesi için Kocaeli Barosu olarak her türlü çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Candemir; “Maalesef yine, ilimizde bir kadın cinayeti işlendi. Gün geçmiyor ki bir kadına karşı şiddet vakasıyla karşılaşmayalım Aslında biz uzun süredir dile getiriyoruz. Şiddeti ortadan kaldırmak için köklü politikalar üretmek zorundayız. Bugün işlenen cinayet bir silahla işlendi. Ülkemizde bireysel silahlanma çok yaygınlaşmış durumda. Silahlar çok kolay bir şekilde temin edilir oldu. Bıçak gibi diğer yaralama öldürme aletleri ise durumun daha da vahim kısmı. Ülke olarak zarar verme eğilimlerini ortadan kaldırmaya yönelik geniş çaplı ve etkili politikalar geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“ŞİDDETİ ÖNLEMEK AİLE İÇİNDE BAŞLAR”

Sadece cezalandırma yönteminin de şiddeti durdurmadığının altını çizen Baro Başkanı Candemir “Bu konu sadece silahsızlşandırmakla veya sadece hukuki yaptırım uygulamakla da çözülemeyecek. Bu şekilde çözüm bulamayız. Bizim sivil toplum örgütleri, barolar, kamu kurum niteliğindeki odalar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir araya gelip kollektif bir şekilde, şiddete dair ciddi projeler üretmek zorundayız. Salt cezalandırma şiddete çare değil, hukukçular olarak bunu çok iyi biliyoruz. Bu açıklamayı her defasında yapıyoruz ve bu yeterli olmuyor. Aslında şiddeti önlemenin tedbirleri aile içinde başlar. Öncelikle tanımlanmış görevlendirmeler gibi, cinsiyet farklılığını ortadan kaldırmalıyız. Evde çocuklarımızı döverek terbiye etmek yerine başka bir formül bulmak zorundayız. Çocuklarımızda bir durum fark ettiğimizde çocuğumuzu direk doktora götürmeden önce anne baba olarak kendimize sormalıyız, ben bir çocuğa, b ir ergene nasıl davranmalıyım diye” dedi.

“KOLLEKTİF ÇALIŞMA ŞART”

Toplumun her kesiminden uzmanlarla bir araya gelerek geniş çaplı çalışmalar yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Candemir; “ Sosyoekonomik durumların da bu şiddet ortamını körükleyebildiğini düşünürsek, toplumumuza ücretsiz hizmet vermenin icap ettiğini düşünüyorum. İnsanlarımızın daha çok aydınlanmaya, psikolojik desteğe ihtiyacı var. İnancımız da kimseye zarar vermeyin diyor, kimsenin gözüne gözyaşı döktürmeyin diyor. Biz Kocaeli Barosu olarak bu konuda yapılacak ne gerekiyorsa toplum paydaşlarıyla bir araya gelmeye hazırız. Gerek neren gerekse çalışan hepimiz hazırız. Yeter ki bu kadın cinayetlerinin önüne geçilsin. Kadın şiddet mağduru, çocuk şiddet mağduru, hayvanlar şiddet mağduru, çevre şiddet mağduru. Şiddeti hayatımızdan çıkarmak zorundayız. Toplumsal barış ve huzura ihtiyacımız var. Dolayısıyla şiddeti doğuran sebepleri uzamanlar yardımıyla ortaya dökerek, ortadan kaldırmak için kollektif bir çalışma yapmak zorundayız. Kocaeli Barosu olarak hazırız” diyerek ifadelerini tamamladı.