Büyük ikramiye İzmit'e çıktı

Bu akşam gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye talihlilerinden biri İzmit'ten çıktı. Devirle birlikte toplam 2 milyon 800 bin TL'ye ulaşan büyük ikramiyeyi bu akşam 7 kişi bildi. Bu 7 talihliden birinin ise İzmit'ten olduğu öğrenildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeye kazandıran numaralar ise 3, 11, 17, 23, 31 + 5 oldu.