Bu akşam gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye talihlilerinden biri İzmit'ten çıktı. Devirle birlikte toplam 2 milyon 800 bin TL'ye ulaşan büyük ikramiyeyi bu akşam 7 kişi bildi. Bu 7 talihliden birinin ise İzmit'ten olduğu öğrenildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeye kazandıran numaralar ise 3, 11, 17, 23, 31 + 5 oldu.
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Büyük ikramiye İzmit'e çıktı
Bu akşam gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye talihlilerinden biri İzmit'ten çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz