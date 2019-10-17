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Büyük ikramiye İzmit'e çıktı

Bu akşam gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye talihlilerinden biri İzmit'ten çıktı.
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Bu akşam gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye talihlilerinden biri İzmit'ten çıktı. Devirle birlikte toplam 2 milyon 800 bin TL'ye ulaşan büyük ikramiyeyi bu akşam 7 kişi bildi. Bu 7 talihliden birinin ise İzmit'ten olduğu öğrenildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeye kazandıran numaralar ise  3, 11, 17, 23, 31 + 5 oldu.

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