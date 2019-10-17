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İZGAZ'dan cinayetle ilgili açıklama

Dün yaşanan kadın cinayeti sonrasında İZGAZ açıklama yaptı
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Edinilen bilgilere göre olay İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan İZGAZ Hizmet Merkezi içerisinde gerçekleşti. İddialara göre, 3 ay önce boşandığı eski eşi Ayşe Acar’ı (36) takip eden Kerem Tuğral (44) bayide devir işlemleri için sıra bekleyen eski eşini yanında bulunan tabanca ile tek el ateş ederek öldürdü. Olay sırasında Ayşe Acar’ın yanında bulunan Kerem Tuğral’ın teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi hızla müdahale ederek Kerem Tuğral’ı etkisiz hale getirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Kerem Tuğral’ı gözaltına alırken, acil sağlık ekipleri de yaptığı kontrollerde Ayşe Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri bayi içerisinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Ayşe Acar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Boşanan çiftin Gölcük’te oturduğu ve iki çocukları olduğu öğrenildi.

SON BULMASINI DİLİYORUZ

Dün yaşanan bu olaylardan sonra İZGAZ açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi;

16 Ekim 2019 sabahı saat 10.30’da Şirketimizin İzmit Müşteri Hizmetleri ofisinde bir müşteri tarafından bir diğer müşteriye yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıya uğrayan kadın müşterimiz maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Bu elim olayla ilgili üzüntülerimizi kamuoyu ile paylaşıyor ve Türkiye’de son dönemlerde artan Kadın Cinayetlerinin Son Bulmasını diliyoruz. 

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Yorumlar

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Özgür - Olay sizin iş yerinizde işleniyor olaya bu açıdan bakarsak işyerinin ve içerisindekilerin güvenliğinden İZGAZ yani sizler sorumlusunuz kapıdan kontrolsüz giriş yapılmış ve olay işlenmiştir. Olayı soruşturan savcılık ve mahkemenin de bu konuyu değerlendirmesi gerektiği kanısındayım. Yani büyük firmalar, bankalar, dev alışveriş merkezleri içeriye giren müşterisinin can güvenliğinden birinci derecede sorumludur!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Ekim 10:57

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