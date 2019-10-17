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Sosyolog Uçarı: Kocaeli’de kadına yönelik ilk portal

Kadın dünyasına ait içeriği ile Kocaeli’de bir ilk olma özelliği taşıyan sadece kadına yönelik içeriğe sahip olan portalLa Femme Nicomedia yayın hayatına başladı.Genel Yayın Yönetmenliği’ni Sosyolog Meral Uçarı’nın üstlendiği portal, sadece kadınlarla ilgili olan içeriğiyle Kocaeli’de bir ilk olma özelliği taşıyacak.

Yasemin Kaya
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Sağlıktan spora, eğitimden sanata, modadan eğlence dünyasına kadar birçok kategoride bilgi ve haberlerin bulunacağı internet portalı, dergi tadında yayın yapacak.Yemek konusundaki hünerlerini de okurlarına sunacağını ifade eden Uçarı, mevsim değiştikçe yılda toplam dört kez, La Femme Nicomediadergi olarak da okurlarıyla buluşacak.

“KADIN HAKLARININ SAVUNUCUSU OLACAĞIZ”

La Femme Nicomedia Genel Yayın Yönetmeni Sosyolog Meral Uçarı, test yayınlarıyla sektöre merhaba diyen portal hakkında; “Yola çıkış nedenimiz, yaptığımız araştırmalar sonucu böyle bir kadın portalına ihtiyaç olduğunu tespit ettik, gerekli olduğunu düşündük.  La Femme Nicomedia aracılığı ile bu açığı kapatmayı amaçlıyoruz. Uzun yıllar politika dünyasında kadın haklarıyla ilgili birçok çalışmam oldu. Portalımızda kadın haklarının savunucusu olacağız. Kentimizde yaşayan birçok kişinin bildiği gibi yemek konusundaki deneyimlerimi de okurlarımla paylaşacağım. Hedefimiz Kocaeli’den başlayıp, tüm ülkeye yayın yapmak olacak” diyerek iddialı olduklarını ifade etti. Kocaeli’den tüm ülkeye yaygınlaşmayı hedefleyen portalın linki site linki ise; www.lafemmenicomedia.com

Bugün 09:22 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Yasemin Kaya

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