Gece saatlerinde gelen son dakika haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti. Ankara Kalesi'ni çevreleyen kayalıklardan aşağı düşen Semih Yalçın'ın oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralı durumda bulunuyor. Semih Yalçın'ın oğlu ve arkadaşı Ankara Kalesi'ni çevreleyen surların etrafındaki kayalıklardan henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 70 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Bugün 09:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:34 TSİ
MHP'nin acı günü
Gece saatlerinde gelen son dakika haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz