MHP'nin acı günü

Gece saatlerinde gelen son dakika haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti. Ankara Kalesi'ni çevreleyen kayalıklardan aşağı düşen Semih Yalçın'ın oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralı durumda bulunuyor. Semih Yalçın'ın oğlu ve arkadaşı Ankara Kalesi'ni çevreleyen surların etrafındaki kayalıklardan henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 70 metre yükseklikten aşağıya düştü.