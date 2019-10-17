Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu

Zaman zaman canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem olan Ece Üner, bunlardan bir yenisine daha imza attı. Fransa ile ilgili bir anektod anlatan Üner, sosyal medyada çok konuşuldu.

"PİSLİĞİN İÇİNDEYKEN ÖTEBİLEN TEK HAYVAN HOROZDUR"

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner canlı yayında Fransa ile ilgili, "Bir Fransız diplomat meslektaşına soruyor, 'Fransa'nın milli sembolü neden horozdur, biliyor musun?' diye... Meslektaşı bilmediğini söyleyince 'Kendi ayakları pisliğin içindeyken ötebilen tek hayvan horozdur' diye yanıtlıyor." ifadelerini kullandı.