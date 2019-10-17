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Fay hattının kırılma zamanı geldi

5.8’lik deprem sonrası durumu değerlendiren Prof. Dr Namık Çağatay, “Veriler Marmara deniz tabanındaki orta fayın kilitlendiğini gösteriyor. Bu kötü bir haber. 1766’dan bu yana kırılmamış bir fay. Kırılma zamanı geldi. Kırılma yaklaşık 7.2 büyüklüğünde deprem üretir” dedi
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, 1999 İzmit ve Düzce depremlerinin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen uluslararası konferansa katılan isimlerden İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Namık Çağatay, Milliyet’e önemli açıklamalarda bulundu. Marmara Deniz tabanında jeodezi cihazlarından elde edilen 3-4 yıllık verileri yorumlayan Prof. Dr. Çağatay, “Aynı zamanda sismoloji veriler de kırılması beklenen orta sırt dediğimiz fay hattının kilitlendiğini gösteriyor. Bu sırttaki fay hattının iki tarafına yerleştirdiğimiz jeodetik sistem ise ses dalgaları ile birbirleriyle haberleşip sürekli aralarındaki mesafeyi ölçüyorlar. Veriler orta fayın hareket etmediği yani kilitlendiğini gösteriyor. Bu bizim için kötü bir haber. Stres birikmiş vaziyette. Orta segment, Boğazın açıklarından Silivri’ye kadar uzanıyor” dedi.

ZAMANI GELDİ!

Prof. Dr. Çağatay, Silivri açıklarındaki 5.8’lik son depremin ardından ortaya çıkan tabloyu şöyle değerlendirdi:

“5.8’lik son depremin fayın batı ucunda olması bizi endişelendiriyor. Silivri açıklarındaki son deprem, orta segmentin kırılma ihtimalinin arttığını gösteriyor. Süreci ve zamanı bilemiyoruz. Bugün de olabilir, 5 yıl sonra da. Umarım süreç uzar ve en azından hazırlıklarımızı tamamlarız. Orta Sırt fay segmenti 1766’dan bu yana kırılmamış bir fay hattı. Son büyük depremin üzerinden 250 yıl geçti. Fayın kırılma zamanı geldi. Kırılma yaklaşık 7.2 büyüklüğünde deprem üretir ve İstanbul’a etkisi de büyük olur.

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Yorumlar

(1)
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Nurettin ozturk - Felaket olmadan depremler yaşasak can ve mal kaybı olmadan atlatsak

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 17 Ekim 11:35

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