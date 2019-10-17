İZGAZ’da işlenen kadın cinayetiyle ilgili şok detaylar

Dün İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan İZGAZ Hizmet Merkezi içerisinde gerçekleşen olayda İddialara göre, 3 ay önce boşandığı eski eşi Ayşe Acar’ı (36) takip eden Kerem Tuğral (44) bayide devir işlemleri için sıra bekleyen eski eşini yanında bulunan tabanca ile tek el ateş ederek öldürdü. Olay sırasında Ayşe Acar’ın yanında bulunan Kerem Tuğral’ın teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi hızla müdahale ederek Kerem Tuğral’ı etkisiz hale getirdi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ayşe Acar’ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirlerken, güvenlik ve şahsın teyzesinin oğlu tarafından etkisiz hale getirilen şahıs polise teslim edildi. Bayi içerisinde olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ayşe Acar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan cenaze aileye teslim edilirken, çiftin 5 ay önce boşandığı ve iki çocukları olduğu öğrenildi.

DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN ÇAĞIRDI

Olay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gölcük’te yaşadıkları evde tüm abonelikleri üzerinde olan Ayşe Acar, şahsın teyzesinin oğlu ve annesiyle birlikte devir işlemleri için önce İSU’ya, ardından SEPAŞ’a ardından da İZGAZ’a gitti. Boşandıktan sonra geçtiğimiz haftalarda tehdit edildiği gerekçesiyle şahıs hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan kadın, devir işlemleri sebebiyle K.T.’yi İZGAZ’a çağırdı. Şahıs, gelir gelmez Ayşe Acar’ı ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldürdü.

Şahıs emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı öne sürülürken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.