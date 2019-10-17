Edinilen bilgi ve iddialara göre olay dün Derince Çınarlı Mahallesi Erguvan Sokak’ta, meydana geldi. M.P(29) isimli kişi aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu şahıslarla otobüs durağının arkasında buluştu. M.P'yi otobüs durağının arkasındaki boş araziye götüren şahıslar sol bacağından iki kurşunla vurdu. Olay yerine gelen ambulansla önce Derince Eğitim Hastanesi, daha sonra da başka hastaneye nakledilen M.P verdiği ifadede saldırganları tanımadığını söyledi. Polisin soruşturması sürüyor.
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Durağa çağırıp bacağından vurdular!
Derince Çınarlı Mahallesi Erguvan Sokak’ta, bir şahıs buluştuğu iki kişi tarafından otobüs durağının arkasında yer alan boş arsaya götürülüp, sol bacağından iki kurşunla vuruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz