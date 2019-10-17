Durağa çağırıp bacağından vurdular!

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay dün Derince Çınarlı Mahallesi Erguvan Sokak’ta, meydana geldi. M.P(29) isimli kişi aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu şahıslarla otobüs durağının arkasında buluştu. M.P'yi otobüs durağının arkasındaki boş araziye götüren şahıslar sol bacağından iki kurşunla vurdu. Olay yerine gelen ambulansla önce Derince Eğitim Hastanesi, daha sonra da başka hastaneye nakledilen M.P verdiği ifadede saldırganları tanımadığını söyledi. Polisin soruşturması sürüyor.